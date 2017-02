mezzo secolo





Classe di ferro 1967. Per festeggiare ildell'intramontabile ladro gentiluomo , nato dall'estro artistico di Monkey Punch , verrà pubblicato in patria uno speciale(ossia un magazine book),che ripercorrerà le cinque decadi di trasposizioni animate.Il mook include cinque sezioni:L'ultimo adattamento animato dedicato all'opera, l'anime film Lupin the III Chikemuri no Ishikawa Goemon , è uscito lo scorso sabato 4 febbraio sui grandi schermi giapponese.