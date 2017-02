In occasione dei 30 anni della, l'editore ha avuto un incontro con i lettori presso lo Star Shop di Perugia (StarShop che quest'anno ne festeggia 25, era presente anche il fondatore) dove era presente anche una nostra staffer. Hanno parlato Cristian Posocco (publishing manager area manga) e Claudia Bovini (direttore editoriale) che hanno riepilogato gli annunci già fatti a Lucca ( QUI l'articolo) e in un'atmosfera lontana da quelle delle fiere, più rilassata ed informale, tra un aneddoto e l'altro è spuntato fuori a sorpresa che a maggio verrà riproposto il manga diTutti i nati negli anni ’80 conoscono benissimo L’incantevole Creamy, la serie majokko del 1983 trasmessa con grande successo nel nostro paese sin da metà degli 80 e più volte replicata dalle nostre emittenti.Quello che non è altrettanto noto a tutti è che, nello stesso anno 1983, fu tratto dalla popolare serie animata un fumetto in due volumi, realizzato da Kazunori Itoh Yuko Kitagawa , gli stessi autori della serie originale, per la casa editrice Kodansha e giunto anche da noi, nel corso del 1999, pubblicato su quella rivista, bellissima ma ahimè anche un po’ sfortunata, che rispondeva al nome didell’editore Star Comics.