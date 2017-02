"La vera leggenda di Sasuke: Il libro dell'alba" si svolge dopo la conclusione della Quarta grande Guerra dei ninja e vede l'ultimo degli Uchiha partito per un viaggio senza meta per indagare sul mistero di Kaguya. Mentre elementi del suo passato da vendicatore ritornano a galla, misteriose sparizioni avvenute nei villaggi della Foglia, della Nebbia e della Nuvola sembrano mettere in pericolo la pace appena conquistata...



Il libro si inserisce nel filone delle "vere leggende" come loro terzo capitolo. In precedenza erano usciti i due volumi relativi alla storia di Itachi Uchiha.

Che i fan di Naruto si preparino ad udire le campane nuziali! Il prossimo arco narrativo di Naruto: Shippuden vedrà finalmente Naruto Hinata convolare a nozze.Sarà un grosso evento per i fan, dato che del matrimonio si era solamente chiacchierato qua e là, e tutti si aspettano che venga celebrato come si deve al Villaggio della Foglia... e non solo!Il parco a tema di Tokyo, il, celebrerà per davvero l'evento: il Naruto Shippuden: A Good Day For A Wedding avrà luogo dal 25 febbraio al 2 aprile.Durante l'evento i fan potranno festeggiare il matrimonio come se fossero lì! Un negozio all'interno del parco venderà una torta nuziale di cioccolato bianco con raffigurate le immagini della coppia, una pergamena e diversi tipi di armi ninja. Solo durante quest'evento sarà possibile acquistare cibi e regali a tema e, ovviamente, sono stati organizzati anche diversi eventi live.I partecipanti potranno inoltre assistere a un torneo ninja dove vedranno combattere Shikamaru Prima dell'inizio dell'evento, il parco ne organizzerà un altro basato sulla light novel Naruto: Sasuke's Story - Sunrise