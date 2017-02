Aho-Girl in anime: la ragazza scema che rende assurda la vita dell'amico

La protagonista di questo 4-koma è una ragazza ingenuamente stupida di nome Yoshiko, che riesce ad applicarsi per ottenere 0 in tutti i compiti in classe. A scuola le piace accompagnarsi al suo amico d'infanzia, che afferma di amare... e il povero ragazzo dovrà fare i conti con il folle comportamento di Yoshiko.

La rivista Bessatsu Shōnen Magazine rivela che il manga Aho-Girl (Ahogaru: Clueless Girl) di Hiroyuki sarà trasposto in una serie anime per la TV al debutto la prossima estate. Unlimited Fafnir ) ricopre il ruolo di direttore generale del progetto, affiancandosi a Shingo Tamaki Il sole penentra le illusioni ) che ne cura la regia; Takashi Aoshima Kotoura-san ) scrive la sceneggiatura; Masakazu Ishikawa Campione! ) adatta il design dei personaggi all'animazione; il tutto presso lo studio diomedea Hiroyuki ha lanciato il suo manga 4-koma sul settimanale Shōnen Magazine nel 2012, ma nel giugno 2015 si è trasferito su Bessatsu Shōnen Magazine Kodansha ha pubblicato l’ottavo volume lo scorso ottobre. Nel 2014 l'artista ha anche disegnato un manga crossover tra Aho-girl e Love Hina di Ken Akamatsu Altri sue manga di Hiroyuki sono già stati adattati in seria anime TV: Doujin Work nel 2007 The Comic Artist and His Assistants nel 2014 ; entrambe le produzioni contano 12 episodi ciascuna.