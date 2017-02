Il cane che guarda le stelle è una splendida storia del rapporto tra uomo e cane, un rapporto dolce-amaro che ci ricorda quanto molto spesso finiamo a dipendere da queste splendide e mirabili bestie. Un rapporto spesso strano, basato su sentimenti ambivalenti, dove da una parte c'è una completa fiducia e ricerca di attenzione nel proprio compagno essere umano e dall'altra invece la ricerca di accettazione, comprensione e affetto nel proprio compagno animale. Un rapporto semplice e robusto che ci lega indissolubilmente con il nostro animale fino alla morte di uno dei due, un rapporto da non sottovalutare fino alla fine. Ed è questo nella sua semplicità quello che ci racconta questa storia.



Se non volete inutili spoiler e vi è bastata questa introduzione per decidere di gustarvi questo splendido volume non procedete oltre ed interrompete pure qui la lettura, siete perdonati. Se invece la vostra curiosità è maggiore continuate pure a leggere: sapere qualche pezzo in più di trama non vi invaliderà la lettura, perché in storie come queste quello che conta è il viaggio e quello che viene trasmesso dalla storia, non la storia stessa. Ma torniamo a noi. Un legame da non sottovalutare dicevamo...



Il cane che guarda le stelle è un volume diviso in due parti, dove ognuna di esse racconta un modo diverso di vivere l'importante legame uomo-animale. La prima parte parla della classica vicenda di un uomo e del suo cane che lo segue fedelmente nel corso della vita, dove il padrone è un simpatico ma sfortunato padre di famiglia ed il cane un piccolo cucciolo trovato per strada dalla figlia e raccolto inizialmente quasi per gioco. I due si avvicinano a causa delle classiche routine familiari e ben presto iniziano a condividere un legame più forte, dove l'uomo trova nel cane un compagno di un silenzioso dialogo in cui può essere finalmente se stesso ed il cane un compagno affidabile che pensa a lui nonostante il passaggio del tempo ed il disinteresse crescente degli altri familiari. Un legame quindi onesto e amorevole che li lega fino alla fine della loro vicenda e che ci ricorda quanto la felicità alla fine stia nelle piccole cose e nella quotidianità di tutti i giorni passata assieme ai giusti compagni, umani o animali che siano.

La seconda parte invece parla di un ragazzo, ormai cresciuto fino ad essere un uomo, che venendo a contatto con i personaggi della precedente storia ricorda il suo cane e come esso fosse legato a doppio filo con la sua infanzia. Un legame diverso, basato inizialmente sulla scostanza del padrone e sul sempre immutabile affetto del cane, per poi diventare qualcosa di diverso.. Una visione alternativa di quello che può essere il normale rapporto tra essere umano e bestia e di come nonostante diversità strutturali alla fine i nostri amici animali mantengano fedelmente e fiduciosamente il proprio ruolo salvifico sulla nostra anima fino alla fine.



Alla luce di tutto questo diventa chiaro perché questo legame non sia da sottovalutare: scegliere di tenere un compagno animale nella nostra vita è una scelta importante che ci condizionerà per sempre e che se sapremo accettare e condividere porterà tanta gioia a noi come ai nostri partner canidi. E non solo. L'autore infatti collega a questa considerazione l'importante messaggio contenuto nel titolo dell'opera, mostrando il cane non solo come compagno di vita ma anche come omonimo dell'essere umano perennemente in cerca di qualcosa di meglio dalla vita, ma sempre attento anche a godersi le piccole gioie donate dal presente. Un piccolo esempio per dimostrare quanto l'uomo può essere simile all'animale che tanto idolatra per la propria fedeltà ed onestà e che sì, anche noi possiamo avere tali caratteristiche.



Cosa altro dire? Ah si i disegni. Dopotutto un manga nella sua natura di narrazione figurativa non si può giudicare solo dalla storia.. peccato. Nel caso de "Il cane che guarda le stelle" purtroppo i disegni non fanno la parte del leone. Non che non siano funzionali alla storia e non svolgano decentemente il proprio lavoro, semplicemente si poteva fare di meglio (come ci ha insegnato il buon Taniguchi con i suoi due volumi legati alla avventure di Blanca). Per essere precisi la pecca principale del lavoro dell'autore è che i cani son sempre disegnati benissimo, da veri protagonisti della storia quali sono, così come lo sono gli sfondi e gli altri animali, ma gli esseri umani non lo sono altrettanto: disegnati spesso in maniera oltremodo semplicistica rispetto a tutto il resto alcune volte rendono oltremodo difficile immedesimarsi in essi pur apprezzandone le vicende. Questo purtroppo è un bel difetto, soprattutto per una storia come questa che si basa espressamente sul far sentire i sentimenti di entrambe le parti in causa, ma fortunatamente l'autore ne è consapevole e viene incontro al lettore con l'ottima trovata della voce narrante che, accompagnandoci per tutta la durata del racconto, riesce a farci provare i sentimenti e sensazioni che i suoi personaggi non riescono completamente a trasmettere da soli. Comparto grafico quindi promosso, anche se con qualche riserva.



Questione a parte per l'edizione italiana. La copia arrivata in redazione era una copia a bassa risoluzione e non aveva una qualità ottima nella resa dei dettagli di molte scene probabilmente dovuta a questo per cui mi trattengo nel fare considerazioni dettagliate sulla sua qualità grafica in attesa di avere sottomano la versione cartacea. Ciò nonostante quello che si può dire con sicurezza è che la traduzione è molto buona, in linea con gli ultimi lavori jpop, e riesce a trasmettere nella sua interezza tutto il pathos emotivo utilizzato dall'autore originale per cui riguardo a questo lato dell'edizione potete stare sicuri di trovare davanti a voi un buon prodotto.



Rimane ancora qualcosa da dire? Ah sì, le conclusioni. Che smemorato.



Sinceramente, considerazioni sul disegno umano a parte, questo volume mi è piaciuto molto e ne consiglio la lettura a tutti gli amanti di sane storie realistiche strappalacrime e a chiunque voglia una lettura seria con cui staccare un po' dai soliti generi adrenalinici che vanno tanto di moda oggi. Una storia piacevole e commovente che vi rimarrà nel cuore e vi farà pensare subito dopo la sua lettura ad agguantare la prima palla di pelo che vedete e coccolarla fino al suo sfinimento, per ringraziarla di tutto quello che ha fatto e farà per voi.