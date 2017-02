Di seguito le ultime novità anime targategiunte in redazione:Tratto dal fumetto di culto di Akira Toriyama , una delle opere del mondo anime più amate di sempre torna in home video a distanza di oltre 20 anni dalla sua prima pubblicazione italiana: “” di, sarà disponibile dal 23 marzo in versione DVD. Dopo l’uscita a febbraio del primo volume, questo secondo cofanetto contiene 10 DVD e completa la serie classica del celebre cartone. In questo secondo volume Goku e i suoi amici passano tre anni ad allenarsi e si riuniscono al torneo Tenkaichi. Qui i protagonisti incontrano l’eremita della Gru e i suoi allievi. Grazie all’intervento del maestro Muten, gli allievi di Condor decidono di volgere le loro forze al bene, abbandonando il sogno di diventare dei sicari. Alla fine del torneo Goku affronta nuovamente il Grande Mago Piccolo. Goku vince ma, prima di morire, il Grande Mago Piccolo genera un uovo contenente suo figlio e sua reincarnazione, Piccolo. Tre anni dopo i protagonisti si ritrovano sull’isola Papaya per il ventitreesimo torneo Tenkaichi. Anche Piccolo si iscrive al Torneo e ha l’intenzione di vendicare il padre.

Dopo il grandissimo successo all’anteprima Nazionale al Lucca Comics & Games, la scatenata ciurma di “One Piece Gold” arriva finalmente in home video a partire dal 6 aprile in DVD, Blu-ray e digital download. Il celebre manga del maestro Eiichirō Oda e l’altrettanto seguita serie tv raccontano le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, nota come i pirati di Cappello di Paglia, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati. In questo tredicesimo film della serie, Monkey D. Rufy e la sua ciurma dovranno combattere contro un nuovo nemico, Leon Bassecourt.









Per la prima volta in DVD e Blu-ray, in arrivo una nuova uscita dedicata a uno dei cartoni degli anni ‘80 più amati e seguiti di sempre: “I Cavalieri Dello Zodiaco – The Lost Canvas. Vol. 1”, disponibile a partire dal 6 aprile in un’imperdibile edizione. Tre dischi nel formato DVD e due dischi in quello BD compongono i cofanetti dell’anime tratto dal manga che ha venduto milioni di copie nel mondo. Questo primo, nuovissimo volume narra la storia della guerra sacra avvenuta nel XVIII secolo (243 anni prima della serie originale), ed è incentrata sul rapporto tra Aron e Tenma, due ragazzi che, un tempo amici, sono destinati a combattere in due diverse fazioni: quella di Ade e quella di Atena. Prodotto dalla TMS Entertainment, tutte le armature sono state ridisegnate in maniera innovativa e differente rispetto all’anime classico. Un motivo in più per non lasciarsi sfuggire questo splendido cofanetto.