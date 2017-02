10 marzo

Il canale ufficiale dei RADWIMPS propone da oggi un assaggio delle versioni in inglese didei brani utilizzati nella colonna musicale di your name. di Makoto Shinkai . Si tratta di "Dream lantern", "Zenzenzense", "Sparkle" e "Nandemonaiya", che saranno utilizzate nella versione americana del film, in sala il 7 aprile per. Ascoltiamoli nella preview di seguito:Il nuovo singolo della band giapponese sarà in vendita dal 22 febbraio in patria e includerà anche le versioni in inglese nel trailer al prezzo di 1.300 yen (circa 11 euro). Per chi non fosse interessato a collezionare materialmente il CD, le versioni digitali dei qattro brani possono invece già essere acquistate online.La " your name. deluxe edition / Original Motion Picture Sound Track CD ", praticamente la colonna musicale completa del film, già disponibile in edizione digitale da fine gennaio, sarà in venduta in tutto il mondo, con tracklist tradotta in inglese, a partire dal, e includerà anche le versioni in lingua inglese dei brani presentati nel trailer (il leader del gruppo, Yojiro Noda, ha trascorso parte della sua infanzia negli Stati Uniti).In Italia, che fuori dal Giappone ha ottenuto sul mercato internazionale incassi superiori a quelli de La città incantata di Hayao Miyazaki , e si è ritagliato in patria il quarto posto tra i film con i maggiori incassi nella storia del Giappone, è andato in sala il 23-24-25 gennaio per. Successivamente il film è stato replicato in alcuni cinema dello Stivale il 9 e il 10 febbraio e, ancora una volta, a San Valentino