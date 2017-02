Dragonn Ball per

In una vecchia intervista super Shonen Jump Akira Toriyama si dilungò nel parlare dei saiyan e del loro modo di intendere i legami familiari, confrontando il modo di Goku Vegeta di occuparsi delle proprie famiglie: il risultato fu che i comportamenti dei due saiyan, sotto questo aspetto, non sono poi così diversi.



"Vegeta, il cui orgoglio è stato profondamente ferito, ha ricevuto la consolazione e l'affetto di Bulma e, pian piano, la sua indole spietata è cambiata. Oggi, possiamo affermarlo con certezza.



D'altra parte, Goku potrebbe non avere un senso della famiglia per Gohan Chichi , vedendoli soltano come suoi compagni".



Toriyama ha suggerito che la mancanza del senso dei legami familiari di Goku derivi dalle sue origini: " Bardak , sua moglie Gine e i loro figli Radish Kakarot (ossia Goku), formavano una famiglia in quanto tale, ma non stavano mai tutti assieme", e ciò valeva anche per i defunti genitori di Goku in quanto coppia.