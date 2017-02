Dal 28 febbraio alle ore 8:00 torna, dopo ben 8 anni, in tv la serie anime nota con il nome di. Sarà un ritorno su, canale dove la serie debuttò nel 2004, alle ore 8:00 del mattino. Tokyo Mew Mew - Amiche vincenti nasce come manga mahō shōjo creato da Mia Ikumi e Reiko Yoshida, da cui è poi è stata tratta una serie anime. Il manga è stato pubblicato nel 2001 dalla casa editricenella rivista Nakayoshi e poi raccolto in 7 tankōbon.L'anime, realizzato dalla Pierrot , è andato in onda in Giappone su TV Aichi tra il 2002 e il 2003, mentre in Italia è stato trasmesso nel corso del 2004, come dicevamo, su Italia 1 col titolo Mew Mew - Amiche vincenti ed in seguito replicato anche su Italia Teen Television, Boing e Hiro. Il buon successo di pubblico ottenuto ha favorito anche in Italia la pubblicazione del manga completo, distribuito da(con titolo originale e sottotitolo "Amiche vincenti").