Miku è una ragazza che in vita sua non ha mai conosciuto la paura, in nessuna occasione... Questo fino al giorno in cui non inizia, senza volerlo, a entrare in contatto con spiriti malvagi intenzionati a ucciderla. Fortunatamente a proteggerla interviene Ryo, un ragazzo apparentemente deboluccio e imbranato, che si rivela essere, però, un abilissimo esorcista! Impaziente di vedere il mondo sotto il dominio di Shigure, Hijiri rivela che la reincarnazione di quest’ultimo è... proprio Ryo! Il ragazzo non se n’era mai accorto e, per evitare di ferire Miku, decide di lasciarla. Nel tentativo di alleviare le sofferenze della ragazza, Ryu cancella dalla sua memoria tutti i ricordi riguardanti Ryo e si fidanza con lei. Tuttavia, qualcosa non va come previsto...

Kyoko Kumagai Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.30