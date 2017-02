The Seven Deadly Sins: arriva lo special TV su Netflix

Qualche settimana fa abbiamo dato una notizia che preannunciava l'arrivo su Netflix di un'imminente "seconda stagione", ipotizzando potesse in realtà trattarsi dello special TV in quattro episodi. Quest'oggi l'arcano è stato finalmente svelato: in effetti, l'opera che è stata appena caricata sulla piattaforma è proprio la miniserie andata in onda la scorsa estate in Giappone.