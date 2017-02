Nico Nico,

MASAMUNE DATENICLE 03



MASAMUNE DATENICLE 04



Masamune Datenicle, un giovanissimo guerriero di 14 anni, mentre sta pregando in un antico santuario della sua famiglia per la vittoria nella sua prima battaglia , riceve un gioiello magico da una divinità drago. Il gioiello consente di riportare in vita 16 ex condottieri del clan Date. Insieme a loro il giovane Masamune lotterà per il futuro della sua famiglia .

Per quanto riguarda lo staff, Yoshinobu Asawa è accreditato dell'ideazione e supervisione dei quattro episodi mentre

Satoru Seimaru,

già direttore delle animazioni in serie come

Hanamaru Youchien

Dantalian no shoka

,

.

Date Masamune è stato interpretato da Murase Ayumi

Amatsuki un ex "Utaite" ( cantante amatoriale che pubblica i suoi tempi sul sito Nico Nico ) recentemente passato al professionismo con una certa notorietà anche fuori dell'arcipelago .