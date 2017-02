Nella cittadina di Sakurada quasi metà della popolazione possiede una qualche forma di potere speciale; tra questi ci sono i liceali Kei Asai e Misora Haruki. Lui ha l'abilità di ricordare perfettamente tutto ciò che sente e vede, lei invece può tornare indietro o resettarlo fino a un lasso massimo di tre giorni.

Entrambi fanno parte del "Service Club" della scuola, di cui il dipartimento amministrativo del paese fa uso per tenere sotto osservazione le persone dotate di poteri e mantenere la pace.

Attraverso l'uso combinato dei poteri di Kei e Misora, i due risolvono casi per il loro club. Un giorno Kei apprende dell'esistenza della pietra MacGuffin, all'apparenza un'insignificante pietra nera, ma che in realtà è proprio il cardine su cui si basa l'esistenza dell'intera Sakurada.

E' un progetto in grande stile, quello che attende la serie di light novel fantasy - fantascientificadi Yutaka Kōno: nella primavera del 2017 arriverà infatti dapprima una serie animata , quindi una coppia di lungometraggi dal vivo che usciranno in sequenza , ma anche un manga e nuovi adattamenti in romanzo.La serie farà il suo esordio in aprile e finalmente ii primo video è ora on lineLa produzione sarà realizzara dae diretta daShinya Kawatsura ( Stella no Mahou Non Non Biyori ). Il character Designsarà affidato aTomoyuki Shitaya ( Food Wars! Bakuman S1&S2).Il primo dei romanzi di Sakurada Reset di Kōno è uscito nel 2009; la serie si è poi conclusa nel 2012 in sette volumi, con le illustrazioni di You Shiina . Ne sono seguite alcune storie brevi, incluse nel quarto volume della light novel o nel sito web della rivista The Sneaker.Nel 2010 Masahiko Yoshihara ha poi tratto un manga dal primo volume dei romanzi, serializzato su Shonen Ace die terminato con due tankobon all'attivo.Proprio in occasione del progetto, anche il romanzo vedrà una ri-edizione con copertine nuove di zecca, e la ristampa proseguirà per tutti i successivi volumi a ritmo mensile.