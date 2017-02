Tra gli abitanti dotati di poteri ci sono anche Kei Asai e Misora Haruki. Il primo è dotato di una

Due anni prima però, facendo uno di questi riavvolgimenti, Sumire Souma, una loro compagna di classe delle medie, morì mentre senza il reset sarebbe rimasta in vita.

Kana Hanazawa ( Onodera in Nisekoi) in quelli di Misora

Takuya Eguchi ( Hachiman in Oregairu) nel ruolo di Tomoki Nakano, un caro amico di Kei. Ha il potere di raggiungere con la voce una persona attraverso il tempo e lo spazio.

Yuki Yamada come Mirai Minami, allegra componente del "club di ricerca sul non identificato"

Yui Makino (Sakura in Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE) come Youka Murase, la ragazza che fa la richiesta sul proprio gatto a Kei e Misora.

Sachika Misawa ( Kuroyuki-hime in Accel World) nel ruolo di Seika Nonoo, una ragazza di un altro liceo che può condividere la sua coscienza con quella dei gatti.

Una città pacifica ma misteriosa, persone dotate di potenti poteri ESP, viaggi nel tempo e segreti da celare, sono alla base della storia di Sagrada Reset Sakurada Reset ) una serie di light novel di Yutaka Kouno che quest'anno riceverà un adattamento in live action e ancheche inizierà nella prossima stagione primaverile.Dopo aver già ottenuto delle informazioni sui live action, giungono ora dettagli anche sulla serie animata con un trailer promozionale e la comunicazione del cast dei personaggi e dello staff di produzione.Nel cast dei personaggi figurano:La serie anime di Sagrada Reset verrà realizzata presso lo studio David Production Jojo: Diamond is Unbrakable ) e tra i ruoli principali abbiamo Shinya Kawatsura ( Non Non Biyori ) in regia con sceneggiature di Katsuhiko Takayama e character design di Tomoyuki Shitaya. "Reset", il brano che fa da opening della serie, è cantato dalla doppiatrice Yui Makino.Il primo dei romanzi diè uscito nel 2009; la serie si è poi conclusa nel 2012 in sette volumi, con le illustrazioni di You Shiina . Ne sono seguite alcune storie brevi, incluse nel quarto volume della light novel o nel sito web della rivista The Sneaker.Nel 2010 Masahiko Yoshihara ha poi tratto un manga dal primo volume dei romanzi, serializzato su Shonen Ace die terminato con due tankobon all'attivo.Proprio in occasione del progetto, anche il romanzo vedrà una ri-edizione con copertine nuove di zecca, e la ristampa proseguirà per tutti i successivi volumi a ritmo mensile.La serie anime andrà in onda, come detto, ad aprile ma una proiezione di anteprima si terrà allo Shinjuku Wald 9 di Tokyo il 7 marzo in cui saranno presenti il regista e i doppiatori Kaito Ishikawa, Kana Hanazawa e Aoi Yuuki.I due film in live action con protagonisti gli attori Yuina Kuroshima e Shuuhei Nomura arriveranno nei cinema giapponesi il 25 marzo e il 13 maggio.