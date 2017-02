Love-Kome: We Love Rice: in arrivo il manga dopo l'anime

Sceneggiatura: Takashi Ifukube

Character design: Tomoyo Sawada

regista della serie: Yuta Yamazaki

Musiche: Tsubasa

Suono: Kogane Fusa e Toru Nakano

Progettazione dell'animazione: Kei Sadayama

All'Accademia Kokuritsu Inaho (Accademia Spighe di Riso) troviamo cinque liceali, ispirato ognuno ad una qualità del riso, ovvero figure antropomorfizzate del riso stesso, "kome" in lingua giapponese.

I ragazzi cercano di sostituire il grano come cereale principale dell'accademia, per questo fondano un gruppo che si fa chiamare "Love Rice" e che si esibisce durante il Festival del Raccolto, uno spettacolo live, per esaltare le qualità dei chicchi di riso.

La notizia arriva il 10 febbraio dall'accountufficiale di Love-Kome: We Love Rice ! La nuova serie anime verrà adattata per un manga dal titolosarà disponibile sul sito gratuito di mangadal 24 febbraio. L'anime arriverà ad aprile, altre notizie riguardanti lo staff sono le seguenti:Quest'anime promette con divertimento e passione di far riscoprire le virtù del riso, vera anima del cibo giapponese.