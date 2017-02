Il sito ufficiale del nuovo film Fairy Tail : Dragon Cry ha rivelato che il manga Fairy Tail è entrato nel suo "ultimo arco." Ha inoltre rivelato che lo stesso manga ha oltre 60 milioni di copie in stampa in tutto il mondo.Gran traguardo per l'instancabile Hiro Mashima , il cui titolo di punta ha superato i 500 capitoli a settembre.Dal manga di Hiro Mashima sono state trarre due serie anime per un totale di oltre 270 episodi e un film ( Fairy Tail: La sacerdotessa della fenice ), oltre a un buon numero di spinoff dedicati ai personaggi secondari, alcune light novel e diversi episodi extra in OVA e OAD. Altri progetti animati, tra cui un secondo film e (forse) una serie sarebbero al momento in lavorazione secondo dichiarazioni dello stesso Mashima.L'anime di Fairy Tail è stato trasmesso anche in Italia su Rai 4 fino alla brusca interruzione all'episodio 149 quasi al culmine della saga del cielo stellato (anime original).Il manga originale è pubblicato nel nostro paese dache aveva anche pubblicato la precedente opera di Mashima, Rave . Crunchyroll invece rende disponibile nel suo catalogo, un edizione inglese in simulpub del manga (interamente disponibile agli abbonati).