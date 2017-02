Nel settembre 2016 Eldur_380 diebbe l'opportunità di parlare con i cofondatori della Gainax Yoshiyuki Sadamoto (character design per Evangelion Nadia - Il mistero della Pietra Azzurra ) e Hiroyuki Yamaga (regista di Le ali di Honneamise, Mahoromatic Abenibashi - Il Quartiere Commerciale di Magia ).Questa intervista contiene alcune curiosità sulla, sul sequel di Le ali di Honneamise, intitolato Uru in Blue (Aoki Uru) e molto altro... Ve la proponiamo qui di seguito nelle sue parti principali:A proposito di Uru in Blue (a cui il gruppo si dedica, con vari periodi di stop, fin dagli anni novanta).:: Beh, per ora stiamo lavorando ad una strategia per venderlo, quindi inizieremo a scrivere la sceneggiatura all'inizio del prossimo anno; ciò che mi piacerebbe fare è coinvolgere gli studenti per creare una sezione di design dedicata al marketing.PS: come sappiamo a dicembre Yamaga ha confermato poi la data del 2018 per l'uscita del nuovo lungometraggio, mentre il cortometraggio che lo precederà, già annunciato per quest'anno, sarà rilasciato nella prossima primavera., questo il suo titolo, avrà un lancio internazionale così come avrà un respiro internazionale l'intera produzione.A proposito di FLCL 2:: Beh, ci lavora un altro studio quindi non conosco i dettagli, ma so che hanno già scelto il regista e penso che ora stanno lavorando sulla sceneggiatura. Sono più o meno a questo punto. A proposito dei personaggi ne hanno parlato molto, su quali saranno presenti nel film, e ho già ricevuto il primo incarico come character designer. Non ho ancora mandato le bozze però (ride).: All'inizio volevano far apparire Haruko, l'eroina della prima serie. Volevano fosse presente in FLCL 2, quindi mi hanno chiesto se potevano usare il mio nome e ho partecipato alla riunione per questo motivo. Poi mi hanno mostrato tutti i personaggi che ci sarebbero stati, chiedendomi di quanti avrei potuto occuparmi. Ecco... sarebbe impossibile per me farli tutti, ma sono disposto ad aiutare facendone qualcuno.: No.: Beh... Se ci daranno del lavoro sì, è possibile, ma partecipare o non partecipare sono parole che non hanno significato nel settore. Tutti delegano il lavoro, quindi non si sa chi partecipa o meno fino all'ultimo.A proposito di Gunbuster 3:: Per ora ci sono solo io che scrivo la sceneggiatura (ride).: L'unica cosa di cui sono assolutamente certo è che dovrò finire di scrivere la sceneggiatura per la fine dell'anno, per poter poi lavorare a quella di Uru in Blue.: Per ora è solo un progetto, più o meno.: Ma sono certo che quando si metterà tutto in moto le cose andranno lisce e raccogliere i fondi non sarà un grosso problema.: Almeno più di Akubi: i progetti una volta partiti vanno poi avanti piuttosto velocemente.: Sto cercando di creare qualcosa che colleghi Gunbuster 1 e 2, ma ci sto lavorando ora ed è difficile.: Non posso ancora dire nulla con certezza, sto scrivendo la sceneggiatura da solo e non ci ho ancora pensato, lo farò una volta che la trama sarà completata.: No. Forse un'apparizione, ma non faranno parte del cast principale. È una storia completamente diversa.A proposito di Panty & Stocking : Al momento non c'è la necessità di cedere i diritti a. Per farla breve, finché esiste un progetto non ha importanza chi possiede il copyright. E' lo stesso. La gente tende a farsi un'idea sbagliata: non puoi creare qualcosa solo perché ne possiedi i diritti. Quello di cedere i diritti è qualcosa a parte, non ha importanza chi li possieda quando si lavora a un progetto. Come per FLCL o qualsiasi altro progetto, non importa chi detiene i diritti, basta che non sia qualche strampalato che non vuole che questo o quello studio lavori a quel progetto. Quindi,non ha bisogno dei diritti di Panty & Stocking per crearne uno nuovo.