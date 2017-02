Shingeki no Bahamut: Virgin Soul - nuovo corto in attesa della seconda stagione

Sono passati ormai 10 anni da quando il Bahamut si è risvegliato cercando di distruggere il mondo. Gli umani che vivono nella capitale godono di un periodo di prosperità arricchendosi notevolmente, i demoni oramai non fanno paura e vengono usati come schiavi e gli Dei han perso la loro influenza, così come tutti i rappresentanti religiosi. Il mondo sta perdendo il proprio equilibrio. Umani, demoni e Dei: ognuno lotterà per il proprio ideale di giustizia.

Il sito ufficiale di Shingeki no Bahamut: Virgin Soul , anime sequel di Shingeki no Bahamut: Genesis , ha pubblicato il secondo cortometraggio legato alla serie, dopo il primo diffuso nel dicembre scorso , insieme all'annuncio della partenza della nuova stagione nel mese diIl video di sette minuti mostra Kaiser, in qualità di comandante dei cavalieri, mentre si allena con Jeanne, condividendo le rispettive motivazioni che li hanno spinti a restare dei cavalieri di Orleans dopo gli eventi della prima stagione anime. Tiger & Bunny ) tornerà come regista dell’opera, Shizuka Oichi sarà nuovamente lo sceneggiatore. Il character design è nuovamente affidato a Naoyuki Onda Gantz ) e Goki Nakamura Berserk – L’epoca d’Oro – Capitolo 1: L’uovo del re dominatore ) sarà di nuovo il direttore artistico. Yoshihiro Ike (Tiger & Bunny, Kuroko no Basket ) comporrà nuovamente la musica.produrrà le animazioni.La prima stagione è andata in onda nel 2014 ed è stata diffusa in simulcast su. L’anime è ispirato al videogame mobile Rage of Bahamut della