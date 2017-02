Nuovo manga in arrivo per l'autore di Akame ga Kill!

Prequel di Akame ga Kill!

In esso viene raccontata la storia di Akame e Kurome dal momento in cui vennero reclutate dall'impero per farne delle assassine fino a quando Akame disertò in favore della fazione dei ribelli e il destino fece delle due sorelle due mortali nemiche.

Scritta: "Unificare il caotico mondo dei signori della guerra rivali fra loro!"

Il manga è ambientato in un modo fantastico pieno di creature pericolose ed esseri malvagi. Tre giovani amici, Tatsumi, Ieyasu e Sayo, lasciano il loro piccolo villaggio in rovina per raggiungere la capitale dell'impero in cerca di fortuna in modo da poter risollevare le sorti del loro luogo d'origine. Durante il viaggio Tatsumi perde di vista i suoi amici giungendo solo nella capitale. Ben presto però l'idea che aveva della capitale si scontra con la dura realtà, e così Tatsumi si trova solo, derubato e senza un tetto.

Accolto da una ricca famiglia del luogo, Tatsumi crede di aver avuto una bella possibilità ma quella stessa sera la residenza dove si trova viene attaccata da una banda di assassini che si fa chiamare Night Raid. Dopo aver contrastato a fatica una degli assalitori, una spadaccina di nome Akame dal passato oscuro, Tatsumi scopre che in realtà la famiglia che lo ha accolto segretamente rapisce viandanti e vagabondi al solo scopo di torturarli a morte e trova proprio gli amici Ieyasu e Sayo tra le ultime vittime.

Furente, uccide lui stesso l'ultima sopravvissuta e finisce per unirsi ai Night Raid con la speranza di riuscire a eliminare la malvagità dell'impero. Ma potrà un assassino portare giustizia?

Copertina del 6° volume di Akame ga Kill! ZERO : nel giugno del 2015 è stato annunciato che il prequel è vicino alla conclusione.L'uscita del sesto volume di Akame ga Kill! ZERO, di Kei Toru Takahiro , è stata accompagnata da un'interessante novità: in arrivo dall'autore un nuovo manga, dal titolo provvisorio Hinowa ga Yuku!.Verrà pubblicato sulla rivista della Square Enix Montly Big Gangan il 24 giugno.L'immagine di anteprima (qui sotto) mostra un personaggio che assomiglia ad Akame assieme a nuovi personaggi, ma l'annuncio non precisa se il manga sia un sequel o sia ambientato nello stesso mondo. Akame ga Kill! è stato completato a dicembre, per opera di Takahiro e Tetsuya Tashiro ; il manga ha debuttato su Monthly Gangan Joker () nel 2010: il 15° e ultimo volume è uscito mercoledì.La serie, incluso lo spin-off, ha stampato la bellezza di 3.300.000 copie dall'agosto scorso.Copertina del 15° e ultimo volume:Da Akame ga Kill! è stata tratta una serie anime andata in onda da giugno 2014 in Giappone; le versioni DVD e Blu-ray sono distribuite da