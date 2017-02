VerBara

Riyoko Ikeda

Lady Oscar).

In onore del 50° anniversario dal debutto di Riyoko Ikeda , il sito distribuirà verso metà marzo un art book, Versailles no Bara -Animation Album-.Quest'anno è anche il 45° anniversario dall'uscita del manga Lady Oscar sulla rivista Margaret della Shueisha L'art book conterrà delle illustrazioni dei personaggi e delle scene principali tratte dall'adattamento anime e vi saranno anche delle fotografie estratte dai fotogrammi della serie; non mancheranno illustrazioni di paesaggi ed edifici.Sarà la prima volta che materiale simile viene distribuito per il pubblico.Chi ordinerà l'art book suriceverà in regalo una cartolina con l'immagine di Lady Oscar al tramonto (immagine sopra).Dall'8 al 20 marzo a Tokyo, ai grandi magazzini Nihonbashi Takashimaya, si terrà l'evento(Evento per il 50°anniversario di debutto:Le prime 100.000 persone che hanno speso almeno 5.000 yen (circa 42€) durante l'eventohanno ricevuto in omaggio il biglietto per questo evento.Il giorno di San Valentino di quest'anno è stato a tema Lady Oscar!