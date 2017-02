ultime novità sul mercato

La, tramite un comunicato ufficiale , ha annunciato l'arrivo in Italia di un merchandising nuovo di zecca dedicato alla serie "". Gli accordi licenziatari sono stati stipulati dalla stessae prevedono una linea di articoli scolastici per lae dolci tematici dalla Dolci Preziosi.Ricordiamo che la Starbright Licensing è stata nominata direttamente da Toei come l'agente sul mercato italiano per supportare Dragon Ball Super e i suoi illustri predecessori Dragon Ball e Dragon Ball Z e Dragon Ball GT.Qui sotto la traduzione del comunicato.Sulla base del successo del debutto su Italia 1 dello scorso Dicembre, la serie Dragon Ball Super, che presto verrà trasmessa su Boing e Italia 2, stipula diversi accordi licenziatari. Quest'estate Giochi Preziosi lancerà una linea di forniture scolastiche e articoli di cancelleria, mentre Dolci Preziosi distribuirà durante l'arco del 2017 Uova di Pasqua, ovetti di cioccolato, snack salati e pandori. L'accordo è stato mediato dalla Starbright Licensing, che il 4 Aprile ospiterà al Bologna Licensing Fair un evento speciale dedicato a Dragon Ball Super.Degna di nota è la citazione "". La Mediaset si sta preparando ad una serie di repliche per Super tra i canali Boing e Italia 2, in attesa della trasmissione del secondo pacchetto di episodi su Italia 1?Il Bologna Licensing Fair è una manifestazione annuale in cui i principali licensors e agenzie di licensing si riuniscono per esporre al pubblico e alla stampa ledel licensing. L'evento sarà più che importante per il nostro fandom, poiché potrebbe essere il pannello da cui arriveranno i dovuti approfondimenti in merito alla gestione della licenza di Super in Italia: i dettagli sulle tempistiche di distribuzione dei pacchetti di episodi della serie animata, i ritmi della pubblicazione del manga e le linee merchandise dedicate. Saranno solo Giochi e Dolci Preziosi o ci aspetterà altro?