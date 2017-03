Junichuro Kagami è un giovane uomo ossessionato dai manga, dagli anime e dai videogiochi. Alle superiori era un brillante studente, considerato da tutti un genio, tanto da far pubblicare i propri articoli sulla rivista "Nature and Science" già all'età di 17 anni. Tuttavia dopo la laurea ha perso ogni stimolo, diventando un NEET (“Not in education, empolyment, or training”, ossia una persona che non studia, non lavora, non si aggiorna). All'inizio della storia è un otaku che si interessa solo del proprio blog. La sorella Suzune , stanca di vedere il fratello gettar via la vita, decide di trovargli un lavoro presso la scuola che frequenta. Così Koyomi Hiiragi , a capo dell'amministrazione scolastica, lo immette nel ruolo di insegnate.

Otaku Teacher, iniziato nel 2011 su Shounen Sunday, rientra nel filone di racconti, conosciuto come "denpa-kei", che riguarda storie di bizzarri comportamenti causati dall’esposizione a onde elettromagnetiche, infatti il titolo tradotto dal giapponese significa “insegnante onda elettromagnetica / insegnate elettromagnetico”. Il "Denpa" in definitiva è un otaku estremo, che sostiene di comportarsi in un determinato modo per via di forze estranee al proprio volere.

