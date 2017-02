Dopo l' episodio pilota e il film sequel , già presenti in versione doppiata in italiano su, anche la serie televisiva di Little Witch Academia , la cui trasmissione è in corso, sarà doppiata in italiano. A darne l'annuncio è la pagina Facebook dello studio di doppiaggio, che si era già occupato del doppiaggio dei due OVA per. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma tutto lascia presagire che la serie, una volta conclusa, sbarcherà sulla piattaforma streaming già dotata di doppia traccia audio.