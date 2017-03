Vota il Miglior personaggio Maschile 2016 Natsuki Subaru (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) - 23.39% (91 voti)

Satoru Fujinuma (Erased) - 22.88% (89 voti)

Yakumo Yuurakutei (Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu) - 17.74% (69 voti)

Arata Kaizaki (ReLIFE) - 12.6% (49 voti)

Satou (Ajin) - 11.05% (43 voti)

Nessuno di questi (dicci quale) - 7.46% (29 voti)

Masashi Nishioka (Fune wo Amu) - 4.88% (19 voti) Totale voti: 389

Vota il Miglior personaggio femminile 2016 Rem (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) - 34.11% (147 voti)

Sachiko Fujinuma (Erased) - 32.02% (138 voti)

Kayo Hinazuki (Erased) - 11.83% (51 voti)

Emilia (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) - 7.66% (33 voti)

Nessuna di queste (dicci quale) - 7.19% (31 voti)

Konatsu (Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu) - 7.19% (31 voti) Totale voti: 431

Rem è una potente mezzodemone in tenuta da maid. Scostante e pronta ad ucciderlo, finisce invece con l'innamorarsi di Subaru quando lui le salva la vita e la aiuta a capire se stessa e ad autodeterminarsi uscendo dall'ombra della sorella gemella. È l'autrice di una delle più struggenti dichiarazioni d'amore degli anime che le ha fatto guadagnare una foltissima schiera di ammiratori in patria e fuori. Arrivava ai neko da favorita e la conferma è giunta!

I giochi sono ormai fatti, ial miglior personaggio femminile e maschile sono pronti per essere consegnatiVogliamo aspettare ancora???non è il prototipo dell'eroe senza macchia e senza paura. Ha il potere di tornare indietro nel tempo, ma solo quando muore: in un mondo di cappa e spada è allo stesso tempo fragilissimo e totalmente invincibile. Nella vita reale è un immaturo, un fallito incapace di avere rapporti sociali. Mostra il suo lato spavaldo per nascondere le sue insicurezze, ma impazzisce se viene messo in disparte. Lontano dall'eroe senza macchia che da buon protagonista di high fantasy dovrebbe essere, è in fin dei conti straordinariamente umano e riesce a crescere imparando dai propri errori. Il suo difetto più imperdonabile? Forse la scelta della ragazza sbagliata?