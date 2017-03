Miglior sceneggiatura

Miglior colonna sonora

premio Wadai-shō

Miglior film animato

miglior regia

Nella giornata di venerdì si è tenuta la quarantesima edizione dei, spesso definiti gli "Oscar giapponesi", che da dieci anni a questa parte premiano anche le opere di animazione. Il campione d'incassi Your Name. di Makoto Shinkai si è aggiudicato tre premi: "", "" e il(assegnato tramite la votazione da parte degli ascoltatori della radio All Night Nippon): tuttavia la palma di "" è andata invece a In this Corner of the World , diretto da Sunao Katabuchi , che ha battuto, oltre che il film di Shinkai, anche la concorrenza di A Silent Voice In campo live-action, anche Godzilla Resurgence , diretto da Hideaki Anno Shinji Higuchi , è riuscito a ottenere una serie di importanti riconoscimenti, in primis quello per la, nonché una serie di premi per il miglior montaggio, direzione artistica, fotografia, illuminazione e direzione del suono.Your Name. e Godzilla Resurgence sono editi in Italia da: il primo ha fatto recentemente la sua comparsa nei cinema italiani, e l'arrivo nelle sale nostrane è previsto anche per il secondo.