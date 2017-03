Laha inoltre annunciato che il Gundam Front, il celebre museo dedicato al mondo del Gundam che si trova nel complesso del Diver City, verrà ampliato e trasformato in un complesso più grande e articolato, dal nome di. Esistono già altri 11 centri, sparsi fra Corea del Sud e Taiwan che portano il nome di Gundam Base: questi offrono al pubblico prodotti esclusivi e spazi dedicati ai modellisti e alle esposizioni ma, con i suoi previsti 2000 metri quadrati di ampiezza, l'installazione di Tokyo sarà la più grande del Giappone. Accanto alla nuova Gundam Base troverà posto anche un nuovo Strict-G, il negozio dedicato alla moda ispirata al mondo di Gundam. Ilsituato al settimo piano del centro commerciale DiverCity di Tokyo, cesserà invece le sue attività il 5 aprile prossimo.Le due società hanno promesso nuovi aggiornamenti al più presto. Probabilmente si avrà risposta anche a una domanda che circola con insistenza fra gli appassionati e non solo: la nuova statua che verrà realizzata saràcome il vero RX-0 Unicorn?Attendendo nuove informazioni dal Giappone, rendiamo ancora un omaggio al Gigante di Odaiba che in questi otto anni ci ha fatto così tanto sognare.