Odaiba - RG1/1 RX-78-2 Gundam Ver. GFT

Luogo : Diver Città Tokyo Plaza ( 1-1-10 Aomi , Koutou -ku , Tokyo, Giappone )

Disponibilità : In mostra fino a marzo 2017 .

Guida In Inglese : No

Prezzo : gratuito .

Gundam Front Tokyo

Luogo : Diver Città Tokyo Plaza ( 1-1-10 Aomi , Koutou -ku , Tokyo, Giappone )

Disponibilità : Aperto tutto l'anno.

Guida In Inglese : No

Prezzo :

1.200 yen per gli adulti , studenti universitari e studenti delle scuole superiori (1000 yen per i biglietti prenotati). 1000 yen per gli studenti delle medie inferiori e scuole elementari (800 yen per i biglietti prenotati). L'ingresso è gratuito per i bambini in età prescolare . Le aree libere sono accessibili a titolo gratuito.

Le stanze di Gundam al Grand Nikko Tokyo Daiba Hotel





Luogo :

Disponibilità : Aperto tutto l'anno

Guida In Inglese : Si

Costi : una camera standard

parte da 15.900 Yen a persona nel caso di una coppia. 14.900 yen nel caso di tre persone. La camera Jabrow parte da 27.500 yen a persona per due persone , 24.000 yen a persona se gli occupanti sono un minimo di tre persone . La camera Special - Type parte da 34.800 yen a persona per due persone , si scende a 28.300 Yen a persona per tre persone . ( Tutti i prezzi sono per una notte di soggiorno . I pasti non sono inclusi . )

Gundam Café

In tutti i locali sono messi in vendita souvenir speciali , quali utensili , bicchieri, ciotole, o biscotti e biscotti a tema.

La Gundam Square di Osaka

Luogo :

Accessibilità : Aperto tutto l'anno. Dalle

Guida In Inglese : Si

Prezzo : Gratis

Gundam Event in Huis Ten Bosh

BANDAI MUSEUM

1000 yen ( studenti della scuola superiore e oltre ) , 600 Yen ( studenti scuola media o più giovani ) , 800 yen ( anziani oltre i 65 anni)



Il Museo Bandai, che originariamente si trovava a Tokyo, è un vero e proprio museo del giocattolo, dedicato alla vastissima produzione del gruppo nipponico. Vi si possono trovare originali di tutti i giocattoli costruiti dalla società negli ultimi 66 anni - i famosi trenini in primo luogo - oltre ad una ben nota e interessante esposizione dedicata a

Ampi gli spazi dedicati al mondo del Gundam.

Yoshiyuki Tomino .

The Kume no Sato Zeta Gundam

Un pezzetto alla volta, in "soli" sette anni,

Shoichi Nakamoto

MSZ-006 Zeta Gundam, in scala 1:3 rispetto al vero Mobile Suit presentandolo al pubblico nel 2015. Una vera impresa, considerando che ha fatto tutto con mezzi propri e progettandolo anni prima che si parlasse di statue giganti. E Shoiji Nakamoto non è neppure un fan del Gundam o degli anime in generale.

Sicuramente però è dotato di spirito di iniziativa e preveggenza anche considerando che ha dotato l'unità di una piccola cabina di guida e di meccanismi nelle gambe che potrebbero - questa è l'intenzione finale del suo creatore - far muovere il Gundam Z (anticipando dunque il progetto di Gundam mobile a cui si sta lavorando).

La statua in granito di Gundam a Shiga

La Statua in bronzo del Gundam a Kami-Igusa

Stazione Kami- Igusa è nota anche perché nel quartiere ha sede la Sunrise . Inc., la società di animazione che ha creato il Gundam . Inevitabilmente i negozi dell'area pullulano di disegni dedicati all'universo di Gundam ed ai suoi protagonisti.