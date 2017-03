Da sinistra a destra: Monica Fumagalli, Jacopo Costa Buranelli, Carlo Cavazzoni e Filippo Mazzarella



L'attore Nicola Nocella prende la parola

Si è tenuto presso lo spazio conferenze dell'Agorà2 delalle ore 11.30 l'incontro sul fenomeno Your name. di Makoto Shinkai organizzato dacon la partecipazione del direttore artistico dele critico cinematografico Filippo Mazzarella, dell'attore Nicola Nocella e di Monica Fumagalli di Orgoglio Nerd.Jacopo Costa Buranelli diintroduce l'argomento parlando del suo approccio al titolo, mentre si trovava in Giappone, spinto dal consiglio di alcuni amici alla visione del film in sala, e di essere rimasto incantato dal comparto visivo e musicale, rivolgendosi poi alla sua versione stampata. La dimensione letteraria del libro diè parallela a quella del film e contemporanea alla realizzazione della colonna sonora, una canzone d'amore e amicizia tra due persone che non vogliono separarsi e perdersi., racconti seriali accompagnati da illustrazioni e immagini, scritti con un linguaggio molto "pop" e pensati per essere declinati tra i vari media,Il light novel dinon ha la caratteristica della serialità, essendo un volume unico, ma ne condivide il tipo di linguaggio fresco e giovane nell'esposizione (Jacopo è rientrato dal Giappone innamorato dell'opera, e si spinge a commentare che col tempo, per lui, Shinkai detronizzerà anche Miyazaki , il grande maestro del cinema d'animazione giapponese a cui viene spesso paragonato l'autore).La parola passa a Carlo Cavazzoni di, casa editrice che ha adattato e doppiato il film, distribuito in sala in collaborazione con. Cavazzoni spiega cheera già interessata al film prima che questo diventasse un successo mondiale, infatti la società possedeva già i diritti de Il giardino delle parole , dello stesso Shinkai. L'acquisto è avvenuto stavolta attraverso TOHO , da cui la società ha preso anche Shin Godzilla . Cavazzoni spiega anche come in Giappone titoli non di richiamo vengano distribuiti in modo circoscritto a una serie limitata di sale e, proprio per l'inattesa enorme risposta del pubblico al film,abbia avuto una certa difficoltà nel gestire il fenomeno crescenteIl sistema degli eventi cinematografici, anche in Italia, permette di distribuire gli anime in modo più mirato. Proiezioni nel fine settimana tipiche dei blockbuster non sarebbero adatte e probabilmente non avrebbero lo stesso successo. Il favore del pubblico nel caso diaveva spinto la società e il distributore a ipotizzare perfino nuove repliche dopo San Valentino, ma c'è stato lo stop dai cinema, che volevano qualcosa di nuovo.Jacopo chiede a Filippo Mazzarella il motivo del successo del lungometraggio animato, e il critico esprime la sua visione parlando del suo approccio all'autore; racconta di aver trovato in Shinkai un nuovo autore a cui appassionarsi grazie al suo Voices of a Distant Star , durante la visione del quale si rendeva conto di poter qualificare il regista e animatore come un narratore che ragiona in termini di "". Comunicazione, Separazione e Distanza tra amati, sono i temi trattati come in 5 cm al secondo ; Shinkai pone i personaggi in condizione di conscersi e volersi bene, per poi separarli. Ne Il giardino delle parole aggiunge anche il gap anagrafico, mentre inci fa credere che sia bello amarsi, ma... il cinema giapponese vuol far piangere più volte, una non basta. Tecnicamente il film è il "top mai raggiunto", con la meravigliosa caratteristica di riuscire a raccontare i sentimenti con la luce, dice Mazzarella, ma non crede che contenutisticamente sia il capolavoro assoluto di Shinkai.La parola passa a Monica di Orgoglio Nerd, che parla della sua esperienza col film. Monica si trovava in Giappone al momento della proiezione, e si dice molto sorpresa della presenza di molti ragazzi in sala, considerato che, a suo dire, si tratta di una storia prevalentemente per "ragazze". Monica ritiene uno dei punti forti diil tema della ricerca dei propri sentimenti e consiglia sia la lettura del libro che la visione del film, perchè questi si completano a vicenda. Carlo Cavazzoni coglie l'occasione per anticipare cheL'attore Nicola Nocella parla del "suono" dell'adattamento italiano del film ribadendo, da spettatore, l'ottimo lavoro svolto da, e concludendo che "suona bene". A questo proposito, Cavazzoni spiega quanto sia importante perla fedeltà all'originale, anche del "suono" delle voci. Il motivo del successo del film, per il direttore esecutivo dell'azienda, risiede nella capacità particolare dell'autore nel rivolgersi e parlare a un, toccando le giuste corde di una generazione, aprendo un discorso ine chiudendolo inDomanda dal pubblico: "Serve a Shinkai un Totoro "? Tutti sembrano concordare di no; Cavazzoni spera piuttosto che Makoto Shinkai non resti intrappolato nelle sue stesse tematiche e che in quanto autore possa evolversi verso altri temi. Alla domanda sepossa fare da apripista in Italia a un diverso tipo di anime per il cinema, più intimisti, la risposta è sì: stanno finalmente arrivando dei film che possono conquistare un pubblico più vasto del solo zoccolo duro dei fan storici degli anime.