capitolo speciale di Nana

un mazzo di carte

Oggi 7 marzo la celebre mangaka Ai Yazawa compie 50 anni! Un bel traguardo e una data importante nella vita di ognuno di noi, il cosiddetto giro di boa. Sulla sua pagina Instagram la famosa autrice festeggia con questo post:

Purtroppo in occasione del suo compleanno, non ci sono stati annunci sensazionali, ma c'è da dire che in questi ultimi mesi, la Yazawa ha dato segni di vita come mai in precedenza.

Facciamo un po' il punto della situazione.

Dopo aver disegnato con immagini inedite di Nana il calendario 2016 uscito in allegato con l'edizione di gennaio della rivista Cookie di Shueisha, la vera e propria bomba è scoppiata subito dopo ferragosto, quando tramite il suo profilo Instagram (fonte ormai quasi esclusiva di news sulla mangaka) è comparsa la notizia di un'intervista esclusiva per la rivista femminile ROLA di Shinchosha, intervista nella quale, appunto, si sarebbe parlato anche di Nana.

Sguinzagliati i nostri segugi per tutto il Giappone, la rivista finiva finalmente nelle mani della nostra redazione ma l'entusiasmo per una probabile e prossima ripresa e conclusione del manga Nana si afflosciava come un soufflè venuto male.

Queste infatti le poche righe dedicate all'argomento durante la lunga intervista:
Domanda: "Riprenderà Nana?"
Risposta: "Chiedo scusa a tutti per l'attesa. Prima o poi mi piacerebbe riprenderlo."

Alla fine di novembre però un capitolo speciale di Nana e altro crepacuore per i fan: con un nuovo post su Instagram si annunciava che nella rivista Cookie in vendita in quel momento in Giappone sarebbe stato pubblicato un capitolo speciale, una sorta di crossover con tutti i personaggi delle sue serie e in allegato in regalo un mazzo di carte (NANA CARD GAME 2016) coi personaggi delle sue storie disegnati ovviamente da lei.

Ed infine poco più di un mese fa è stato dato un indirizzo per spedire lettere (si spera non minatorie) direttamente alla Yazawa.

Per l'indirizzo, è sufficiente scrivere in alfabeto latino, non c'è bisogno di scrivere in kana o kanji se non li si conosce (se sono scritti male o addirittura illeggibili, le lettere potrebbero non raggiungere la loro destinazione). Non è nemmeno necessario rispettare l'ordine delle varie informazioni dell'indirizzo. Molto importante: specificare il nome dell'autore (Ai Yazawa) nella vostra lettera e anche alla fine dell'indirizzo postale.

L'indirizzo a cui inviare la lettera è:
Yubinbango 101-8050 Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 2-5-10 "Ai Yazawa"

Stando così le cose, sperare non fa mai male vero? Buon Compleanno di cuore Ai Yazawa e cento di questi giorni!