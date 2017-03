In particolare verrà trattata la storia di Hironoshin Furuhashi, il nuotatore conosciuto come "il pesce volante di Fujiyama", classe 1928, che nel 1948 stabilì il record mondiale nei 400 metri stile libero e nei 1.500 metri stile. Egli in carriera stabili ben 33 record mondiali, ma non riuscì mai a vincere un oro olimpico, nel 48 per l’esclusione del Giappone dai giochi, 4 anni più tardi bloccato da una dissenteria. Furuhashi fu presidente del comitato olimpico giapponese per 5 mandati, fino al 1999, ed è venuto a mancare nel 2009.

In primavera arriva la serie anime /documentario intitolata Eikō Naki Tensai-tachi Kara no Monogatari (Stories From "Geniuses Without Glory" ovvero Storie di Geni senza Gloria), che si focalizzerà, di puntata, in puntata, su un diverso storico atleta ed un diverso sport e lo farà con cadenza irregolare. La serie andrà in onda sul canale BS1, dell’emittente pubblica nipponica NHK e sarà prodotta da J.C. Staff , gli episodi saranno trasmessi dalle 20:00 alle 20:49; il primo – dedicato al nuoto - partirà il 25 marzo, mentre per il secondo - dedicato all'atletica leggera – bisognerà attendere maggio.La prima puntata adatterà il manga biografico Eiko Naki Tensai-tachi (Geniuses Without Glory) di Tomoyoshi Ito Shingo Morita , serializzato su Young Jump dal 1987 al 1992, che tratta la storia di vari atleti. Daisuke Ono doppierà Furuhashi, ma nel cast troveremo anche Katsuyuki Konishi Nella puntata ci saranno anche delle interviste al nuotatore olimpico Kōsuke Kitajima; nonché ad altri nuotatori nipponici, che spiegheranno come Furuhashi abbia cambiato il mondo del nuoto nipponico e le competizioni a livello mondiale, nonché cosa ci voglia oggi per diventare un nuotatore olimpionico.