Satoru Fujinuma è un 29enne mangaka fallito, che non riesce ad esprimere la sua arte come vorrebbe e intanto lavora come fattorino per la consegna a domicilio di una pizzeria di Tokyo. In passato, a seguito ad un misterioso accadimento, ha ottenuto il talento soprannaturale di vedere in flash i momenti precedenti alla morte delle persone, cerca quindi di evitare tali morti ove possibile. Tuttavia un grave accadimento sconvolgerà la sua vita, Satoru dovrà discolparsi di un grave delitto, che non ha commesso. Sarà sbalzato indietro nel tempo, alle elementari, quando nella sua città d'origine (in Hokkaido) imperversava un pedofilo serial killer... è tutto collegato? La suspense sarà al centro dell'intrigo...



Il protagonista di Fune wo amu, Mitsuya Majime, si presenta come un tipo inetto, con serie difficoltà relazionali, tutto concentrato su di sé. Dall'aria un po' depressa e dalla imbarazzante ingenuità, sembra sopravvivere più che vivere. Caracolla fra una casa vecchio stile e il posto di lavoro, con le spalle incurvate e l'aria mogia mogia. Ha una passione incontenibile per la lettura, abbinata a un viscerale amore per la definizione della realtà attraverso il linguaggio. Dipendente del reparto vendite della casa editrice Genbu Shobo, un giorno viene avvicinato da un vecchio professore di giapponese, Kōhei Araki, che lavora per il dipartimento "dizionari", il quale gli offre la possibilità di partecipare a un progetto che sicuramente corrisponderà in pieno alla sua competenza in filologia: la realizzazione di un nuovo dizionario di lingua giapponese, Daitokai, la grande traversata.

La storia segue Arata Kaizaki, un ventisettenne disoccupato che, dopo aver lasciato l'ultima compagnia per la quale ha lavorato per soli tre mesi, fallisce ogni altro colloquio di lavoro. La sua vita cambia dopo aver incontrato Ryou Yoake, membro del ReLife Research Institute, il quale gli offre una droga che può farlo tornare al suo aspetto di diciassettenne per diventare il soggetto di un esperimento della durata di un anno. Durante questo periodo, Arata dovrà tornare nuovamente alla vita da studente delle superiori.

Di ritorno da un conbini lo studente Subaru Natsuki si ritrova catapultato in un altro mondo. Nel mezzo dello shock di ritrovarsi da solo in un mondo sconosciuto viene pure attaccato, ma una misteriosa ragazza dai capelli d'argento e un gatto fatato lo salvano. Subaru cerca di collaborare con la ragazza per ricambiare il favore quando vengono attaccati di nuovo e uccisi. Subaru si risveglia nello stesso posto in cui si è ritrovato in questo nuovo mondo per la prima volta e lì capisce di possedere l'abilità di "ritornare indietro attraverso la morte", ovvero di riavvolgere il tempo quando muore. E ora il suo scopo è di salvare la misteriosa ragazza dal tragico destino!

La storia inizia con la scarcerazione di un detenuto, che ha deciso di diventare Rakugo-ka (o Hanashi-Ka), dopo aver assistito ad uno spettacolo durante la prigionia. Tuttavia il maestro da cui lui ha in mente di andare ad imparare l'arte non accetta apprendisti. Verremo catapultati in un lungo flashback che ci narrerà tra storia, arte e poesia, le vicende umane e professionali del maestro e del suo eterno amico-rivale. Un coinvolgente tuffo nel mondo del rakugo, un genere teatrale giapponese, che consiste in un monologo comico in cui un narratore racconta una storia.





I corti anime sono tratti dalla light novel Koyomimonogatari, composta da 12 racconti brevi ambientati in momenti diversi della saga Monogatari Series di NisiOisiN, è stata pubblicata in patria nel maggio del 2013.

Lei e il gatto: Everything Flows

Anche oggi, dritta sulle sue due zampe, apre la pesante porta. Dall'altra parte di quella porta c'è un mondo imperfetto e un po' crudele. E lei sta facendo del suo meglio per riuscire ad amarlo."



Così il vecchio gatto Daru saluta la sua padroncina mentre esce al mattino di casa.

Versione alternativa del corto con cui Makoto Shinkai aveva debuttato nel mondo dell'animazione, questa miniserie narra del rapporto tra una giovane donna e il suo gatto. Dopo essere rimasta sola causa il trasferimento della sua coinquilina, osserviamo, dal punto di vista del gatto, le difficoltà di una giovane donna alle prese con l'affitto, nel trovare lavoro e nel complicato rapporto con la madre.

Please Tell Me! Galko-chan

La "commedia per qualche motivo stimolante", racconta la vita quotidiana di tre studentesse amiche fra di loro: Galko, una ragazza popolare alla moda, Otako, una quattrocchi solitaria che va molto d'accordo con Galko, ed Ojyo, una tipa con la testa fra le nuvole che parla spesso con le prime due. Le tre ragazze incarnano per certi versi gli stereotipi della Gyaru, dell'otaku e della "principessa" (Oujou-sama).



Rainbow Days

I protagonisti di questa storia sono quattro ragazzi frequentanti lo stesso anno: Nat-chan che viene sempre maltrattato, Mattsun un tipo molto popolare, Megumi-chan che è un sadico e Tsuyobon che è un anime otaku. E con loro vivremo delle emozionanti e spassose storie d'amore.

To Be Hero

Bellissimo, superficiale, pessimo padre divorziato che vive con la sua geniale figlia adolescente, Min, eccellente nello studio e nello sport, Ossan si guadagna da vivere come designer... di cessi. E proprio venendo aspirato da una breccia dimensionale nel cesso, un giorno, dopo aver tirato lo sciacquone, acquista i suoi superpoteri, ma anche l'aspetto di un trasandato uomo di mezza età in sovrappeso e il compito di salvare il mondo!



