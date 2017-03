Dopo la conclusione di Dragon Ball GT arriva in edicola con La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera la, la raccolta completa dei venti film di Dragon Ball in edizione integrale e senza censure, in collaborazione con

dal 15 marzo

9,99 euro

27 aprile

"Finalmente arriva in edicola la collezione completa dei mitici film, ispirati al fantastico universo inventato da Akira Toriyama ! Unisciti a Goku Vegeta e atutti gli indimenticabili personaggi della saga più amata, nell'avventurosa ricerca delle Sfere del Drago. Venti 'movies' imperdibili per tutti i fan di Dragon Ball Z e Dragon Ball GT! Il primo DVD è in edicola".Nonostante le caratteristiche dell'edizione non siano ancora state annunciate nel dettaglio, gli amici di Dragon Ball Team Saiyajin ipotizzazano che le venti pellicole, che avranno audio in italiano e giapponese sottotitolato in italiano, comprendano i film prodotti tra il 1986 e il 1997, ossia i primi 4 film della prima serie, i 13 film di Dragon Ball Z più i due Special TV relativi, e lo Special TV di Dragon Ball GT. La cadenza delle uscite sarà settimanale, al prezzo dil'una più il costo del quotidiano.La raccolta anticipa e si affianca alla Dragon Ball Manga Collection in edicola con La Gazzetta dello Sport e il Corriere della sera a partire dalin collaborazione con