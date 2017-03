"Abbiamo scelto FAVOLANANNA, perché offre un modo nuovo, originale e multimediale di presentare una favola inserendosi perfettamente nei progetti digitali presenti anche nella nostra scuola." spiegano Mariagrazia Petrino e Rossella Di Donato, insegnanti della classe seconda della scuola primaria dell’ I.C."S. Pertini" di Martinsicuro (TE).



"I bambini possono immaginare e fantasticare sui personaggi, affascinati dalle mille voci che Emanuela interpreta nelle sue storie. In ogni classe oggi sono presenti bambini BES, con bisogni educativi speciali, che necessitano di strategie diverse per poter acquisire abilità e competenze: le interpretazioni di Emanuela, catturano l’attenzione anche di questi bambini che, divertendosi, riescono a memorizzare la storia e il suo sviluppo. Le molteplici novità di queste favole moderne, attente ai contenuti educativi, hanno entusiasmato i nostri alunni con i quali abbiamo avviato un percorso trasversale in tutte le discipline."



Un'analoga esperienza è stata adottata da Ettore Moreddu, insegnante della Classe III A nella Scuola Primaria Furreddu di Nuoro.



Che sia l'inizio di un "nuovo corso" nella produzione di contenuti differenti da gameplay e vlog su YouTube ? Lo abbiamo chiesto direttamente a Emanuela Pacotto.



"Potrebbe essere un inizio, ma è troppo presto per dirlo con certezza assoluta. Certo è che per quanto fiduciosi, anche noi siamo rimasti piacevolmente stupiti del successo di visualizzazioni (superate le 100.000 views totali con i primi tre episodi - ndr). Ma al di là dei numeri, la nostra più grande soddisfazione è aver ricevuto la notizia che FAVOLANANNA è stata adottata come strumento di insegnamento a scuola. E per questo non ci sono numeri che tengano..."

FAVOLANANNA è composta da 12 episodi con uscita mensile ogni 8 del mese.

Grande curiosità ha suscitato un misterioso banner apparso di recente sulle pagine Facebook collegate alla doppiatrice Emanuela Pacotto. Nel banner viene indicata la data dell'8 aprile 2017 senza ulteriori informazioni. Molti utenti hanno iniziato a cercare indizi in rete lasciando molti commenti nel tentativo di capire di cosa si tratti ma il mistero non è stato ancora svelato. Come saprete, di recente abbiamo incontrato Emanuela e durante la conferenza lei stessa ha annunciato l'uscita delle nuove puntate di Dragon Ball Super previste per dopo l'estate. E allora a cosa è riferita la data "8 aprile 2017"??? L'ultimo episodio pubblicato è il numero cinque, intitolato "", e racconta di un coniglietto che impara l'importanza di "condividere" oggetti ed esperienze con gli altri. Il tutto recitato magistralmente da Emanuela Pacotto, usando tante voci diverse pur restando sempre con un'inquadratura fissa e che quindi non permette errori o esitazioni. Ricordiamo anche che come per tutte la altre favole, Emanuela ne è anche l'autrice. Vi lasciamo infine ai disegni realizzati dai bambini della scuola elementare "I.C.S. Pertini" di Martinscuro (TE) e dalla scuola primaria "Furreddu" di Nuoro, che si sono ispirati alle varie favole finora pubblicate, e che ci sono giunti in redazione.