Inio Asano, l'acclamato autore di celebri manga seinen del calibro di Solanin; Buonanotte, PunPun; La fine del mondo e prima dell'alba; La ragazza in riva al mare... mette in pausa il suo DEAD DEAD DEMON'S DEDEDEDEDESTRUCTION. L'annuncio è stato dato sul numero 15 della rivista Big Comic Spirits di casa Shogakukan; la serializzazione dovrebbe riprendere nel corso dell’autunno 2017. Dal suo inizio, nel 2014, la serie è stata messa in pausa più volte ed era appena iniziata nuovamente a gennaio.



Si ricorda che Asano ha lanciato la nuova serie manga Reiraku lo scorso 10 marzo, su Big Comic Superior, magazine della stessa casa editrice: “Questa storia mostrerà l’anima persa di un solitario mangaka il cui cuore è stato infranto”.

Grandi misteriosi navi aliene hanno sovrastato le città giapponesi per tre anni. Tutto è cambiato tre anni fa. E, tuttavia, non è cambiato nulla. Nessun arma usata contro le navi degli invasori ebbe alcun successo, distruggendo parte del Giappone lasciando la sua economia nel caos. L'America si unisce allo sforzo bellico con le tattiche più aggressive, dividendo il Giappone sui principi pacifisti disposti nell'Articolo 9 della costituzione giapponese. Ma questa potrebbe essere solo la storia banale di giovani liceali. "Non importa cosa succede, non vogliamo tornare indietro. Almeno non fino a quando questo mondo pieno di menzogne ed inganni si sgretoli. (...) La vera minaccia per il genere umano non sono gli invasori, ma sono io".



