Cosa c'è di più irresistibile, per un ladro, di una cassaforte impenetrabile? Di certo Lupin III non può far a meno di mettersi alla prova sulle cassette di sicurezza del più famoso costruttore del mondo, Marukin... riuscirà ad aprirle tutte?! Le prime avventure del furfante che ha sedotto lettori e telespettatori in tutto il mondo, in una nuova edizione da non perdere!

Monkey Punch Opera realizzata da:

