Il mercato del manga in Giappone al 2016 vale circa 445,4 miliardi di Yen con una crescita dello 0,4% rispetto al 2015 (443,7 miliardi)

I volumi monografici hanno fruttato 194,7 miliardi di Yen in calo del 7,4% sul 2015

Va peggio per le riviste che hanno fruttato 101,6 miliardi di Yen con un ribasso del 12,9% sullo scorso anno

Le vendite di volumi manga in formato digitale sono arrivate a 146 miliardi di Yen con una crescita di ben il 27,1% rispetto al 2015

Meglio, in percentuale le riviste in digitale, che incrementano del 55,5 % ma valgono solo 3 miliardi di Yen

Complessivamente il ricavo da pubblicazioni in digitale è cresciuto del 27,5 %

Il rapporto non ha conteggiato i ricavi di servizi web free e non che pubblicano manga come comico, mangabox e altri; sono esclusi anche i ricavi in pubblicità

Le vendite totali hanno fruttato circa 1661,8 miliardi di Yen e decrescono dello 0,6 % rispetto al 2015.

Le pubblicazione cartacee globali arrivano a 1471 miliardi in calo del 3,4%

Le pubblicazioni digitali globali valgono circa 191 miliardi ma crescono del 27,4% (evidente quindi come sui manga l'incidenza di queste pubblicazioni sia molto importante, già nel 2015 era all'80% del totale delle pubblicazioni digitali)

Dopo aver dato uno sguardo alla situazione del mercato home-video in Giappone per gli anime, è il momento di fare la stessa cosa per i manga con le stime del mercato pubblicate alla fine di febbraio dalla(All Japan Magazine and Book Publisher's and Editor's Association) associazione che riunisce gli editori del paese del sol levante.

Un quadro non certo roseo se si considera che lo stesso settore è in calo da 15 annate consecutive e che il mercato vale la metà del fatturato rispetto a 20 anni fa (metà degli anni '90) tuttavia:

È quindi evidente che i metodi tradizionali di lettura stanno lasciando il passo a nuove forme di fruizione dei contenuti. Se il trend si mantiene costante, per i volumi monografici il sorpasso del digitale è questione di qualche anno.

1 miliardo di Yen è pari a circa 8,25 milioni di Euro al cambio attuale.