Si parlava proprio pochi giorni fa della prossima realizzazione da parte del colosso dello streamingdi un nuovo progetto legato al Devilman , opera storica del maestro Go Nagai Ebbene, ora si viene a sapere che il nuovo progetto sarà un anime,, e che a dirigerlo sarà niente meno che Masaaki Yuasa , acclamato regista di The Tatami Galaxy che nelle prossime settimane tornerà al cinema in Giappone con il film Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome (La notte è breve fanciulla, dunque cammina).Del nuovoè già stato pubblicato un breve trailer (nel quale si intravede già lo stile del regista), anche se il progetto arriverà in porto solo nella primavera del prossimo anno.“Un demone s’impossessa del corpo di un ragazzo deceduto al fine di compiere cose cose malvagie. Ma, dopo essersi innamorato di una ragazza umana, cambia idea. Basato sul celebre manga di Go Nagai”.Il progettosarà di ampio respiro con già annunciato il doppiaggio in nove lingue e i sottotitoli in 25 idiomi, ma forse se ne saprà di più al prossimoin cui, il 25 marzo, ci sarà un incontro con Yuasa e Nagai in persona che celebrerà i 50 anni di attività.A fianco di Yuasa ci sarà lo staff dello studio Science Saru con Ichiro Okouchi Code Geass ) alla sceneggiatura, Eunyoung Choi come produttore ed Aniplex più Dynamic Planning alla struttura produttiva.