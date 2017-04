"Verrò a rubare il tesoro di CoCo Ichi - Lupin III"

La famosa catena giapponese del curryè rimasta sorpresa quando ha ritrovato il familiare biglietto diattaccato alla finestra del ristorante di Tsurukawa. Il biglietto riportava il seguente messaggio:I fan del franchisingsanno che il ladro gentiluomo, nipote di Arsenio Lupin, ha sempre annunciato in anticipo la sua intenzione di voler rubare qualcosa con un biglietto da visita. Apparentemente identiche a quelle ritrovate sulle finestre dei ristoranti CoCo Ichibanya sparsi per tutto il Giappone.Quale sarà mai il misterioso tesoro del CoCo Ichi che vuole Lupin? Nessuno lo sa, ma con molta probabilità verrà rubato oggi 1 aprile, stando a quanto riportato nella pagina dedicata Da quello che vediamo possiamo ipotizzare due cose. La cosa più probabile è che ci sia una collaborazione tra la catena di ristoranti e il franchising, in particolare tra i ristoranti e la serie anime. Questo potrebbe significare la nascita di un nuovo merchandise supportato da nuovi oggetti nei menù e nuove immagini.Potrebbe invece esserci veramente un tesoro di, il che sarebbe una cosa molto interessante. Per venire a capo di questo enigma dovremo attendere il mese prossimo.