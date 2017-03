Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution

Psalms of Planets Eureka Seven Hi-Evolution

(vi sono quattro episodi della serie il cui titolo è ripreso da tracce "Acperience" del duo). Il filmato sarà proposto a partire da sabato, nelle sale cinematografiche giapponesi e poi trasmesso insieme agli episodi della saga Mobile Suit Gundam Iroon Blooded Orphans che si sta avviando al suo sanguinoso e crudele finale.

Studio Bones , con un annuncio a sorpresa, ha svelato che intende produrre una nuova trilogia animata dedicata al mondo di, che sarà intitolata). Il primo film verrà proposto già quest'anno, il secondo nel 2018, il terzo arriverà nel 2019.La trama dei tre film si concentrerà sul fenomeno conosciuto come, evento verificatosi circa dieci anni prima dei fatti narrati in Eureka Seven, a cui si è spesso accennato nella saga, indicandolo come, ma senza mai ben descriverlo. Questa nuova trilogia si pone dunque come undella serie originale con cui condividerà la storia di base, ma con finale originale, nuove immagini e audio completamente rinnovato. È stato già diffuso un primissimo teaser.Nel teaser video non ci sono molti dati, solo la conferma del titolo e del collegamento con la serie originale ma è possibile ascoltare "Acperience 7," creata dal duo Hardfloor.La coppia, di origine tedesca, è specializzata in musica elettronica. Le loro composizioni sono state ampiamente citate, insieme a quelle di altri artisti di musica elettronica ed house, anche nell'originaleSecondo le informazioni diffuse da Bones, una gran parte dello staff originale verrà richiamato per il nuovo progetto, a cominciare dal direttore generale. Sarà affiancato dallo sceneggiatore Dai Sato , dal character designer Kenichi Yoshida , dal mechanical designer Shoji Kawamori e dal conceptual designer Kazutaka Miyatake . Confermati anche i disegnatori Shingo Takeba Yutaka Izubuchi , e Shigeto Koyama

Altri membri del vecchio staff che seguiranno la nuova produzione saranno la direttrice delle animazioni dei personaggi Ayumi Kurashima , il direttore degli effetti speciali Yasushi Muraki ; il direttore delle animazioni dei mecha Shingo Abe . Confermati i principali animatori della saga Hideki Kakita , Shuichi Kaneko , e Ken Ootsuka ; background director Kazuo Nagai ; la color styling Nobuko Mizuta ; il direttore della fotografia Shunya Kimura ; il direttore del suono Kazuhiro Wakabayashi . Certa la presenza del compositore Naoki Satō .