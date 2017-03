registrarsi sul sito di Cartoons on the Bay

si concederà per una unica sessione di autografi.

Di seguito riportiamo il comunicato inviatoci in redazione dall'organizzazione delL’incontro con Shin'ichirō Watanabe , celebre regista di Cowboy Bebop , si terrà presso il cinema Ambrosio di Torino l’. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. La sala può contenere fino a 500 posti. Per assistere all’incontro occorre solo, il festival che ospita l’evento, all’indirizzo www.cartoonsbay.com . Shin'ichirō Watanabe, al termine dell’incontro che si aprirà alle 17,30 e terminerà orientativamente alle 18,30Per decisione e concessione del maestro giapponese, il numero degli autografi non sarà limitato. I fan potranno chiedere un solo autografo che verrà apposto su supporto fornito dal festival nella forma di una cartolina commemorativa dell’evento. Per chiedere un secondo autografo sarà necessario ripercorrere la fila lungo la guida che verrà predisposta dall’organizzazione. Non sarà possibile prenotare gli autografi. L'evento è offerto dalla Rai ed è. Non è necessario pagare alcun biglietto.