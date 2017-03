Hatsune Miku ambasciatrice della cucina giapponese

Siamo a marzo! La primavera è arrivata e i ciliegi sono in fiore! E dal Sol Levante che notizie arriveranno?Hatsune Miku, la vocaloid più famosa del paese, ha collaborato con il Ministero giapponese dell'agricoltura, delle foreste e della pesca (MAFF) realizzando un video in cui illustrareche il cibo giapponese ha da offrire. D'altronde la cucina tradizionale nipponica è stata recentemente aggiunta alla lista dei patrimoni culturali immateriali dell'Unesco. Così da nord a sud la bella Miku ci presenta le diverse regioni e le loro cucine tipiche:Se Hatsune Miku ci invita a provare la cucina giapponese, resta però a volte l'ostacolo della lingua: non tutti i ristoranti sono dotati di un menù almeno in inglese o di foto che possano darci un'idea di quello che stiamo per provare. Ma le cose stanno per cambiare: NTT Docomo, una delle principali compagnie telefoniche nipponiche ha annunciato una nuova app chiamata "Food menu translation AR" che permette tramite il nostro smartphone o tablet non solo di, ma anche di ottenere informazioni come gli ingredienti o le curiosità riguardanti quel piatto. L'app sarà gratuita e disponibile da giugno (al momento sembra solo per Android) e tradurrà in inglese, cinese e coreano.In concomitanza con l'uscita giapponese del ultimo film di Doraemon , il gatto venuto dal futuro impazza più del solito e presta il suo simpatico faccione per. In collaborazione con Reebok Instapump Fury e Atmos, una società di design, si possono acquistare presso il Reebok Harajuku store oppure online a "soli" 21.600 yen (circa 180 euro). Non avete niente con cui abbinarle? Niente paura! C'è il Kway pendant per 13.824 yen (circa 115 euro).In concomitanza con l'uscita giapponese del ultimo film di Doraemon, il gatto venuto dal futuro impazza più del solito (l'ho già detto? ^^') e lo troviamo anche sudisponibili niente meno che da McDonald! Il set è composto da tre bicchieri raffiguranti Doraemon , sua sorella Dorami e il micio blu insieme ad uno dei suoi gadget più famosi, la Porta Dokodemo. Si possono acquistare singolarmente per 390 yen l'uno (circa 3 euro) oppure tutto il set a 1.100 yen (quasi 10 euro).Rimaniamo in tema felino con questo nuovo prodotto della sempre magnifica ditta Felissimo: sarà possibile acquistare sul loro sito per soli 1.300 yen (poco più di 10 euro) il lip gloss "Neko no hana ni kisu shita mitai – hinyari ohana" che tradotto significa più o meno "È come se avessi appena baciato il naso di un gatto - un naso piacevolmente fresco".Infatti questo stick promette di ricreare sulle labbra la stessa sensazione che si prova. Il burro di karitè e l'acido ialuronico mantengono le labbra idratate e morbide e il profumo di latte rievoca la bevanda preferita dei mici. Inoltre per ogni gloss acquistato, 39 yen sono donati da Felissimo alla sua fondazione per la tutela del gatto.Häagen-Dazs è una famosa ditta di gelati, amatissima in Giappone. Facilmente reperibile nei supermercati, ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi fan aprendo(24 e 25 marzo) l'Häagen-Dazs & Lounge, nel quartiere di Jingumae, non lontano dalla stazione di Harajuku. Il locale è molto chic e prevede che i gelati siano serviti in bicchieri da cocktail e che le guarnizioni siano personalizzabili: si potrà scegliere infatti fra bianco e nero. Avremo così fragole bianche, marshmallows, meringhe, cocco, mirtilli neri e macarons di sesamo nero.Anche se non siamo più bambini, questo salvadanaio potrebbe comunque entrare nelle nostre case. Da maggio sarà in vendita presso la catena Donguri Kyowakoku, distributore ufficiale del merchandising dello Studio Ghibli , un salvadanaio a forma di Kaonashi . Basta posare le monete sul suo piatto per vederle rapidamente ingoiate dal Senza Volto. Il tutto per 4.800 yen (circa 40 euro).Chi è un fan dello Studio Ghibli sa che non sono solo le storie, i paesaggi o i personaggi a rendere così celebri questi film: anche la musica ha giocato un ruolo enorme per la loro popolarità.Per chi ha amato le colonne sonore di questi anime, la NTS Radio ha pubblicato sul suo sito. La prima comprende i brani dei film prodotti dal 1986 al 1992 (come ad esempio Una tomba per le lucciole Porco Rosso ), il tutto mixato da Sega Bodega. La seconda racchiude invece le produzioni che vanno dal 1994 al 2001 (quindi ad esempio Pom Poko I Sospiri del mio cuor e, La Principessa Mononoke La città incantata ). Il terzo, ancora inedito, arriverà fino ad oggi. Per rilassarvi al massimo, ascoltate i primi due mix qui: RadioGhibli