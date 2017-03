L'aziendaha deciso di prendere parte alla creazione di action figure di personaggi tratti da anime e manga. Il personaggio scelto dalla casa produttrice è il famosissimo Naruto Uzumaki tratto dalla saga di Naruto Shippuden Il prodotto è stato realizzato per linea Color Tops e mostra il suddetto personaggio pronto al combattimento, infatti possiamo vedere tra le sue mani due kunai. Una curiosità interessante di questa figure è data dalla possibilità di poter cambiare la testa, facendo così cambiare espressione al nostro amico Naruto.Oltre a questa figure l'aziendaci propone altri due personaggi presi da celebri saghe giapponesi: Mikasa di Shingeki no Kyojin e Kaneki da Tokyo Ghoul Misaka Ackerman indossa la divisa ufficiale degli esploratori con le lame del dispositivo di manovra tridimensionale già sfoderate. Ken Kaneki invece viene rappresentato mentre utilizza il suo potere Kagune; anche lui come Naruto avrà due teste intercambiabili, una con la classica maschera nera e l'altra senza.Entrambe le figure appena descritte, come per Naruto, sono stata create per la linea Color Tops; inoltre avranno una base riportante il nome dell'anime a cui appartengono. L'altezza di tutte e tre sarà parti a 17,8 cm.Saranno acquistabili a partire da aprile, per Kaneki, e da maggio 2017, per Misaka e Naruto, al prezzo di 19,99 USD ciascuna.