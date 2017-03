tra il 13 e il 19 marzo 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Nel prossimo aprile uscirà la serie animata dello spinoff, ma nel frattempoanticipa i tempi con ilin cui è approfondita la storia dell'elfa ed ex-avventuriera Ryu, poi divenuta aiutante del protagonista Bell. Viaggia ancora bene, e torna in alta posizionecon il nuovo volume.È periodo comunque per un blocco di uscite della Fujimi Shobo ed ecco che troviamo anche Saenai Heroine no Sodatekata (di recente ne è stata annunciata la conclusione) ed High School DXD. Ma ci sono anche Rokudenashi Majutsu Akashic Records e Gamers! entrambi dei quali arriverà, presto e prossimamente, una serie anime.