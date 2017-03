luglio

La serie di romanzi per ragazzi, scritta tra il 2003 e il 2009 e conclusa in dieci volumi, ha per protagonista il sedicenne Yushi Inaba, orfano di entrambi i genitori da tre anni e affidato alle cure dello zio. Proprio quando il ragazzo pianificava di trasferirsi nel dormitorio scolastico, l'edificio viene distrutto da un incendio. Gli si presenta quidi l'occasione di affittare per soli 25.000 yen un appartamento, ma come scoprirà in seguito non sarà un grande affare, in quanto infestato da fantasmi, demoni e da tutta una grande varietà di creature soprannaturali...

La storia si svolge diversi mesi dopo gli eventi raccontati in Gundam Unicorn : la Federazione Terrestre invia un corpo speciale a investigare su Axis, la principale base di Zeon. Tra i protagonisti anche due civili precedentemente legati al Principato, la sviluppatrice d'armi Arlette Almage, e il pilota collaudatore Danton Hyleg.



Arlette Almage



Danton Hyleg





Mehmet Melka







Kuantan Fermo







Zaku-III







AN-01 Gundam Tristan

Due annunci di adattamento anime da light novel: il primo riguarda la produzione di una serie tv su Yokai Apato no Yuga na Nichijo (Raffinata quotidianità nel condominio delle entità ultraterrene) di Hinowa Kozuki . La notizia arriva dal magazine giapponese Monthly Shonen Sirius di Kodansha (dov'è serializzata la trasposizione manga di Waka Miyama ), che ne indica la messa in onda televisiva aIl sito ufficiale dell'anime sarà online il 24 marzo all'indirizzo: http://g-twilight-axis.net/ Di seguito i primi character e mecha design pubblicati: