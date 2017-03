Doraemon è tornato in azione! Con questa nuova, fiammante edizione a colori che raccoglie per la prima volta in splendidi volumi una serie di episodi pubblicati originariamente su rivista, il popolarissimo gattone spaziale blu e i suoi amici si scateneranno come non mai! Divertimento assicurato per lettori di tutte le età! Cosa tirerà fuori, questa volta, Doraemon dalla sua magica tasca? Nobita e compagni continuano a combinarne delle belle, e come sempre toccherà al nostro gattone spaziale rimettere le cose al loro posto... A modo suo, s’intende!

Fujio F. Fujiko Opera realizzata da:

