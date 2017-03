Kento Nakajima: Takumi Sakagami

Kyōko Yoshine: Jun Naruse

Anna Ishii: Natsuki Nitō

Ichirō Kan: Daiki Tasaki

Takumi Sakagami è un liceale che fatica ad avere una vita sociale; il suo insegnante lo nomina membro esecutivo del "consiglio per la sensibilizzazione della comunità", e così succede anche a Jun Naruse. Quest'ultima, a causa di un trauma subito nel passato, non ama parlare con la gente; ogni volta che lo fa, la prendono dolori lancinanti allo stomaco. Per quanto esitanti, Takumi e Jun iniziano a preparare insieme il musical che verrà mostrato all'incontro regionale di scambio culturale.

An dedica tutta se stessa al tiro con l'arco da sei anni, ovvero da quando andava alle scuole medie. Tuttavia, proprio quando sta per finire il suo ultimo anno alle superiori, i suoi risultati cominciano a decadere. In preda a mille pensieri, An si vede costretta a rinunciare al club e a passare il titolo di leader al più giovane Yota Mikami, il quale ha grandi capacità da attirare immediatamente l'attenzione di An. Sarà forse lui a far cambiare idea alla protagonista?

Ani ni Aisaresugite Komattemasu TV - sentimentale, scolastico - drama (12 aprile) - sentimentale, scolastico - drama (12 aprile)

Haruka è un fratello maggiore schietto, ma gentile. Setoka è una sorella liceale che gli è molto vicina, e che è stata rifiutata dai ragazzi per cui aveva una cotta per ben 12 volte.

Un bel giorno, il segreto di Haruka viene svelato, proprio quando il primo amore di Setoka, Takane, torna a farsi vivo da lei. E' l'inizio di un'incredibile storia d'amore con un bel fratello o di un pericoloso triangolo?

Hina si è dovuta trasferire e cambiare scuola molte volte a causa del lavoro del padre. Lei però sogna da sempre una normale vita da studentessa delle scuole superiori; ma a quanto pare si troverà in una situazione tutt'altro che normale nella sua nuova scuola che... è composta esclusivamente da ragazzi! Sopratutto vi spiccano cinque ragazzi della sua classe, che sembra l'abbiano presa in simpatia.

La storia segue le vicende di una studentessa bellissima e "angelica" che nasconde un segreto, e di un giovane hikikomori (una persona che evita del tutto i contatti sociali). Il momento migliore della giornata del ragazzo è quando vede Mari al minimarket. La storia inizia quando Mari si sveglia nella sua stanza, ma si accorge che sia nella stanza che nel suo corpo c'è qualcosa che non va...

La storia è ambientata negli anni '90. Haruna Wakagusa è una liceale che vive con la madre, mentre Ichiro Yamada è un suo compagno di classe omosessuale: il ragazzo è vittima dei bulli e viene preso di mira in particolare da Kannonzaki, l'ex di Haruna. La ragazza prende le difese di Ichiro, e i due diventano amici. Lui le racconta quindi il suo segreto: ha trovato un cadavere lungo il fiume. E poi un altro...

Makoto Masaki e Haruko Kogetsu hanno entrambi 29 anni, sono single, e sin da piccoli si sono incrociati svariate volte in spiaggia e ai templi pur non essendo mai stato l'uno conscio dell'esistenza dell'altra. Un giorno, un uomo misterioso si presenta al cospetto di Makoto definendosi Dio: racconta a Makoto che la sua anima gemella abita nella porta accanto. E quando vede Haruko, dice alla donna "io sono il tuo destino."

Avete amato l'omonimo film animato del 2015 dallo staff di AnoHana ? Ebbene,o "." diverrà anche un lungometraggio dal vivo in uscita il prossimo 22 luglio 2017.Dall'account Twitter ufficiale del film apprendiamo inoltre che lo staff sta reclutando comparse di ambo i sessi di ogni età: non vi sarà un compenso, ma ognuno riceverà uno speciale tipo di merchandising correlato, e per inoltrare la propria candidatura è sufficiente iscriversi a una newsletter per ricevere ulteriori informazioni.Le riprese sono iniziate da poco a Chichibu, ambientazione vera e propria del film diretto da Naoto Kumazawa (Kimi ni Todoke, KinKyori Renai). Quanto al cast di attori, sono stati così confermati:Ikeda Elaiza e Nakao Masaki interpreteranno i due protagonisti del manga di Kaga Yakko.Dopo il film dal vivo che debutterà in estate, il mangavedrà un adattamento anche in drama televisivo.Non è specificato se si tratterà di un prequel, in ogni caso la serie andrà in onda dal 12 aprile super una durata di cinque episodi complessivi, col medesimo cast nonché lo staff tecnico che cura il film, tra cui il regista Hayato "Ore Monogatari!!!" Kawai E' stata annunciata una serie TV dal vivo anche per il manga; è stata la stessa mangaka Shiori Furukawa a segnalarlo dal proprio account Twitter: la serie andrà in onda in estate sue Fuji TV on demand.La serie manga(Inside Mari) di Shūzō Oshimi diverrà un drama in streaming in 8 episodi il 31 marzo sul canale Fuji TV On Demand. Ryō Yoshizawa (Gintama) interpreteranno i due protagonisti.Direttamente dal manga di Kyoko Okazaki, già autrice di Helter Skelter , vedremo nel 2018 un film per la sua opera, diretta da Isao Yukisada (Gridare amore dal centro del mondo) e interpretata da Fumi Nikaidō (Himizu, Inuyashiki, Wolf Girl & Black Prince) e Ryō Yoshizawa (Gintama, Tomodachi Game).Chi li aveva visti nel drama scolastico Nobuta wo Produce , sapeva che insieme Kazuya Kamenashi Tomohisa "Yamapi" Yamashita avevano fatto faville come "Shuuji to Akira". A distanza di anni, i due celebri idol cercheranno di fare il bis, con la commedia romantica, in partenza ad aprile. La loro fanciulla del cuore sarà stavolta l'attrice Fumino Kimura I due canteranno la theme song del drama sotto lo pseudonimo "Kame to Yamapi"; saprà replicare il successo della hit "Seishun Amigo"?