La storia ruota attorno a diversi signori della guerra dell'epoca Sengoku appartenenti a sei fazioni differenti.

Ryota Ohsaka, voce di Hanbee Takenaka

Yoshihide Sasaki, voce di Mitsunari Ishida

Natsuki Hanae, voce di Hideyoshi Toyotomi

Shunsuke Takeuchi, voce di Kanbee Kuroda

Ikkei Yamamoto, voce di Toshiie Maeda

Yoshihiko Aramaki, voce di Kagekatsu Uesugi

Kazuyuki Okitsu, voce di Kageie Kakizaki

Koosuke Toriumi, voce di Kenshin Uesugi

Hikaru Midorikawa, voce di Kagemochi Arakasu

Tetsuya Kakihara, voce di Kanetsugu Naoe

Kootaroo Nishiyama, voce di Masatoyo Naitou

Yoshiki Nakajima, voce di Masakage Yamagata

Katsuyuki Konishi, voce di Shingen Takeda

Ryohei Kimura, voce di Masanobu Kousaka

Hiroki Yasumoto, voce di Nobuhara Baba

Taku Yashiro, voce di Kamanosuke Yuri

Ayumu Murase, voce di Sasuke Sarutobi

Daiki Yamashita, voce di Yukimura Sanada

Shootaroo Morikubo, voce di Nobuyuki Sanada

Ryoo Kitamura, voce di Saizou Kirigakure

Nobuhiko Okamoto, voce di Shigezane Date

Yuuchiroo Umehara, voce di Masamune Date

Takuya Satoo, voce di Kojuro Katakura

Durante l'da poco concluso, è stato annunciato che le compagnie Marvelous Idea Factory collaboreranno per la creazione di un videogame (per cellulari) intitolato animein cui si torna nuovamente all'interno dell'epoca degli stati belligeranti del Giappone feudale. Questa volta però gli eroi e i guerrieri della tradizione giapponese saranno rappresentati da degli affascinanti vampiri e licantropi riuniti nelle fazioni in lotta fra loro.Il videogame si accompagnerà ad una serie animata ed entrambi usciranno in Giappone quest'anno.ha distribuito un video promo per l'anime e per il cast del gioco.Vampiri della fazione di Oda:Vampiri della fazione di Toyotomi:Licantropi della fazione di Uesugi:Licantropi della fazione di Takeda:Licantropi della fazione di Sanada:Licantropi della fazione di Date:Altri personaggi aggiuntivi disaranno: Usaba Kagero (Wand of Fortune) per la fazione di Oda, Mai Hanamura ( Amnesia ) per la fazione di Toyotomi, Shikisakigumi ( Hakuooki ) per la fazione di Uesugi, Miko ( Code:Realize ) per la fazione di Takeda, Kuroyuki (Period:Cube) per la fazione di Sanada, Teita ( Norn9 ) per la fazione di Date.