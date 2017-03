Clockwork Planet: la serie anime è in partenza per il 6 aprile

Il mondo è caduto in rovina migliaia di anni addietro, ma un misterioso uomo di nome "Y" lo ha "ricostruito" grazie a un complesso meccanismo di ingranaggi.

Al tempo in cui si svolge la storia, Naoto Miura è un allegro liceale con la passione per gli ingranaggi ma improvvisamente gli arriva in casa una scatola da cui esce una bella androide di nome RyuZU. Che ripercussioni avrà l'incontro di questi due sulle loro esistenze e sull'intera società?

Dopo una prima presentazione avuta nel corso del recente AnimeJapan, l'emittente ha pubblicato ora un un nuovo trailer ufficiale per l'anime Clockwork Planet , adattamento di una light novel action-fantasy scritta da Yuu Kamiya (l'autore di No Game No Life ) e Tsubaki Himana.L'anime andrà in onda nella prossima stagione primaverile, e precisamente inizierà il 6 aprile in fascia notturna (alle 2 di notte) sulla stessa TBS.Nel cast dei personaggi principali troviamo:La serie è prodotta presso locon la regia di Tsuyoshi Nagasawa ( MM! ). La composizione serie è a cura di Kenji Sugihara ( Oreca Battle ), Shuichi Shimamura ( Chaos;HEAd ) realizza il character designer, Kenji Teraoka ( Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans ) il mecha design mentre le musiche sono composte in collaborazione tra Shu Kanematsu, Hanae Nakamura, Kaori Nakano e Satoshi Hōno. Il duo musical dei fripside Black Bullet ) esegue la sigla di apertura "Clockwork Planet" mentre l'ending "Anticlockwise" è affidata agli After the Rain.La noveldi Kamiya e Himana è iniziata nel 2013 nelle collane di Novel della Kodansha con 6 volumi all'attivo incluso l'ultimo pubblicato questo gennaio, l'illustratore Shino ( Sunday Without God Lance N' Masques ) ne cura le illustrazioni