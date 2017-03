MIGLIOR VOLUME UNICO

Vota il MIGLIOR VOLUME UNICO manga del 2016 Storia di una Geisha - 24% (48 voti)

The Black Museum Springald - 21% (42 voti)

Alla capitale dei fiori - 9% (18 voti)

Kagami ga Kita - 9% (18 voti)

Anamorphposis - 7.5% (15 voti)

Figurati se mi piaci! - 7% (14 voti)

Elegia in rosso - 6% (12 voti)

Crocevia - 5.5% (11 voti)

Super Conductive Brains Parataxis - 4.5% (9 voti)

Gringo - 4% (8 voti)

La mia vita in barca - 2.5% (5 voti) Totale voti: 200



STORIA DI UNA GEISHA

(LA SCHEDA)



Siamo nei primi anni dell'epoca Showa e la piccola Tsuru (il cui nome è dovuto ad un'abitudine che ha da piccola, stare in piedi su una gamba sola per scaldarsi l'altra nei giorni freddi), come tante sue coetanee nate in famiglie troppo povere per sfamarle, è stata venduta ad un'okiya. La storia si svolge in un lasso di tempo abbastanza lungo, dai suoi primi anni di apprendistato come shikomikko, piccola tuttofare, al suo debutto, fino all'apice del suo successo. Come ormai abbiamo avuto già modo di apprendere anche da altri manga o romanzi ci viene mostrato come il mondo dei fiori e dei salici, tanto intrigante agli occhi di noi occidentali, non è esente da aspetti molto tristi.

Kamimura ci mostra una realtà amara, dura da accettare (soprattutto per noi appartenenti ad una cultura e con una mentalità così diverse), e lo fa in maniera molto efficace e realistica grazie al suo stile di disegno, gradevole ed elegante, che gli consente anche di evitare di mostrarci dettagli troppo scabrosi per rendere l'idea.

Una piacevole lettura, che non costituisce una totale novità per me che ho già letto vari libri sull'argomento ma che sicuramente arricchisce di molto la mia conoscenza, anche con dettagli che non avevo trovato altrove.

Questa nostra edizione italiana, realizzata come omaggio all'autore in occasione del trentennale della sua scomparsa, è la prima edizione monografica realmente integrale di quest'opera: il capitolo 8, come il 13, non erano mai stati inseriti nelle edizioni monografiche di questo manga, quella del marzo del 1992 e quella del settembre del 1996. Recuperarli ed inserirli è stato alquanto complesso, infatti è stato necessario scansionare le tavole mancanti dai numeri di Big comic, la rivista su cui Itezuru (titolo originale) fu pubblicato in capitoli, per la prima volta, fra il 1974 ed il 1980.

Motivo in più per recuperare in fretta questo gioiellino, un manga incentrato su un mondo che nonostante i suoi lati oscuri continuerà sempre ad attrarre ed incuriosire noi occidentali, un'opera che non può mancare nella biblioteca di qualsiasi appassionato.

MIGLIOR SERIE BREVE

Vota la MIGLIOR SERIE BREVE manga del 2016 Kiseiju - L'ospite indesiderato - 16.41% (54 voti)

Pokemon - La grande avventura - 11.85% (39 voti)

Orange (Ichigo Takano) - 11.85% (39 voti)

Il mondo di Ran - 8.51% (28 voti)

Sunny - 7.6% (25 voti)

Seven Days - 6.99% (23 voti)

The Black Museum - Ghost & Lady - 6.08% (20 voti)

1F: Diario di Fukushima - 4.56% (15 voti)

Spirit Circle - 4.26% (14 voti)

Hikari Club - Il club della luce - 3.95% (13 voti)

Heads - 3.65% (12 voti)

Bambi Remodeled - 3.04% (10 voti)

QQ Sweeper - 2.74% (9 voti)

Soul Keeper - Hito Hitori Futari - 2.43% (8 voti)

La fortezza dell'apocalisse - 2.13% (7 voti)

Debora, la rivale - 1.82% (6 voti)

Levius - 1.52% (5 voti)

Torikago Syndrome - 0.61% (2 voti) Totale voti: 329



KISEIJU L'OSPITE INDESIDERATO

(LA SCHEDA)

Parlare dell'ospite indesiderato, significa parlare di uno dei manga più rappresentativi degli anni '80 e '90. L'opera vinse nel 1993 il Premio Kodansha come opera generale, e nel 1996, il Premio Seiun come miglior manga dell'anno. L'opera giunse in Italia nel 1998 tramite la defunta Phoenix, ma la casa editrice fallì prima di riuscire a pubblicare gli ultimi due volumi. Nel 2014, in contemporanea con la relativa versione animata, L'ospite indesiderato torna in Italia, con una nuova veste grafica e una nuova traduzione.

"Un giorno, qualcuno sulla Terra ha pensato di dare un futuro al genere umano", come? Riducendo la popolazione mondiale, affinché l'inquinamento e il consumo indiscriminato di risorse naturali si riducano drasticamente. Per attuare questo piano, sono stati creati dei parassiti vermiformi che s'intrufolano nel cervello degli esseri umani divorandolo, e assumendo il controllo dei rispettivi corpi. I parassiti, in tal modo, possono nutrirsi degli esseri umani. Shin'ichi Izumi è un comune studente liceale. Una notte un parassita tenta di insinuarsi nel cervello, tuttavia viene scoperto dal ragazzo che blocca la sua invasione, utilizzando un cavo come laccio emostatico. Il parassita è intrappolato nella sua mano destra, ed è costretto a nutrirsi di quest'ultima. Da quel momento la vita del ragazzo sarà stravolta, poiché dovrà condividere la sua esistenza con una "mano" mutaforma dotata di volontà propria. Come se non bastasse, la sua vita sarà in costante pericolo a causa della presenza di altri parassiti cannibali mescolati tra la gente.

Che cosa significa convivere con un essere sconosciuto che ha rubato un arto e lo usa a proprio piacimento? Che cosa significa dover lottare contro altri parassiti perché ritenuti "una minaccia" per la loro specie?

