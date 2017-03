Sara Spano è nata a Sassari nel 1983 e dopo il diploma in grafica pubblicitaria e fotografia, all'età di 20 anni, frequenta il corso triennale di fumetti alla scuola Internazionale di Comics a Roma. Dopo alcuni primi tentativi di pubblicazione su Skorpio e su una piccola casa editrice Americana "Yaoi press", viene successivamente presa come storyboard artist, colorkey artist, character design in Rainbow CGI per i film Winx-il segreto del regno perduto e Winx-Magica avventura e per I Gladiatori di Roma, dove affina le capacità di illustratrice, e colorista. Subito dopo collaborerà anche con Mondadori per la realizzazione di alcune cover di libi per ragazzi, tra cui la trilogia di "Robin" dove realizza l'intera grafica della saga. Contemporaneamente lavora ad alcuni progetti di fumetto come colorista per la casa editrice francese Glénat e inizia la sua attuale collaborazione con De Agostini per la creazione delle collezioni de "I Magiki". Attualmente, oltre a continuare le collezioni dei Magiki per De Agostini, lavora come colorista per Disney America e Disney Pixar su fumetti e libri illustrati per ragazzi di film come Inside Out e Frozen, Finding Dory oltre a lavorare a progetti personali come autore di fumetti completo, ancora in corso d'opera, tra cui il web-comic Nine Stones.

Nine stones racconta di un percorso preciso, appunto fatto di nove piccole pietre. La storia ruota attorno al macabro tirocinio del figlio di un boss della malavita, Alistair, come corriere della droga. Racconta sopratutto del legame che il protagonista instaurerà con il suo "mentore" Christopher, un ragazzo più grande di lui di sei anni.

da maggio

Intervista all'autrice:

Dopo un inizio che di certo non è passato inosservato continuiamo con la seconda opera dello, categoria PRO. Per le opere indie vi ricordiamo che l’appuntamento è dopo l’estate. Qui il bando ufficiale Oggi presentiamo uno dei candidati sicuramente più celebri, un'opera assolutamente unica tra le quindici che vi presenteremo:di, edito daYaoi. So che state cercando questa parola, quindi sottolineiamola immediatamente, una parola che farà scappare molti ragazzi ed attirerà l'attenzione di molte ragazze. Ecco, magari non scappate, non fermatevi a questo concetto. I fumetti yaoi corrispondono ad una delle realtà più floride e sicuramente più amate di questi ultimi anni, discorso che può essere fatto sia a livello di mercato che a livello di pubblico. Yaoi che viene sfruttato anche in opere non apertamente tali, con le furbissime case editrici che giocano sugli sguardi presunti languidi tra i personaggi di sesso maschile per far tanto parlare le fan, riuscendoci clamorosamente. Chi scrive è un ragazzo che certamente non è un lettore abituale di questo genere di fumetti, ma non si può negare che gli yaoi siano un genere importante della realtà fumettistica di oggi. E se in più sono opere di una certa qualità, c'è ben poco da fare.Abbiamo parlato del fattore yaoi e ne parleremo ancora, ma mettiamo in chiaro un'altra cosa fondamentale per comprendere: non aspettatevi nuotatori che trasmettono i loro sentimenti tra una bracciata e l'altra o sguardi imbarazzati e fraintendimenti sul ghiaccio, questo è un fumetto che ha un concetto di amore e romanticismo ben diverso. No, non parliamo di un'opera che potremmo definire sentimentale, magari in un senso meno stereotipato ma sia chiaro che se volete una storia d'amore e la vittoria della dolcezza dovete ricredervi immediatamente. Nine Stones non è assolutamente una storia d'amore.Sara ha creato un fumetto crudo, dalle tinte forti, che spinge con molta forza l'acceleratore sbattendo contro il muro delle inibizioni, sbriciolandolo. Gli abusi sono la spina dorsale per questa storia, che essi siano fisici o mentali, l'epicentro narrativo si può facilmente ritrovare nella sete di vendetta e nel dolore dei protagonisti. Tanto sangue e tantissime lacrime sgorgheranno da loro, costretti dall'autrice a mostrare il loro volto più fragile senza alcun filtro, proprio nel modo più crudo possibile. Un fumetto non adatto ai più deboli di cuore, che spedisce il suo messaggio allo spettatore con una pericolosa immediatezza. Anche se nonostante ciò è doveroso puntualizzare che le scene più forti e morbose verranno introdotte con una pregevole cura dall'autrice, assenti difatti nei primissimi capitoli della storia, il lettore verrà guidato con calma e con delicatezza nel nucleo della storia, il che è decisamente ragguardevole se pensiamo che i tempi narrativi sono sempre vivaci.Artisticamente ci ritroviamo sicuramente un'autrice che definire valida è riduttivo, nel caso non aveste ancora avuto modo di leggere con cura Nine chiaramente parlano per lei le sue esperienze passate e presenti che la rendono una delle autrici più rinomate del japstyle italiano. La forte carica emotiva dei personaggi è abilmente trasmessa dal suo tratto, capace di trasformare in un secondo un ragazzino tremolante in un vero uomo amante del sadismo. Il colore è sicuramente un elemento molto interessante, che potrebbe pure far storcere il naso a qualche "purista", ma la scelta dell'autrice di palesare ancor di più il suo stile tramite l'utilizzo dei colori ha sicuramente raggiunto gli obiettivi sperati, dando ancor di più al fumetto quell'angoscia che trasuda copiosa in ogni capitolo.Infine ricordiamo chel'opera sarà in vendita in edicola.Ciao! Sono davvero lusingata per questa intervista! Sono prontissima! Yeeeh!Ci sono cresciuta, ho letto il mio primo manga a 11 anni, si trattava della prima edizione di Alita (Gunnm). Sono sempre stata fortemente influenzata dallo stile di molti fumetti giapponesi. Ma credo che nonostante siano abbastanza sdoganati in tutto il mondo, di fumetti giapponesi in realtà se ne conosca veramente solo una minima parte, e solo quelli mainstream, perché il panorama nipponico vanta di parecchi stili di disegno diversi tra loro. Quindi molte volte è anche piuttosto riduttivo definire "manga" solo per alcune caratteristiche di segno e stilizzazione.È davvero una bella sensazione ma anche tremendamente spaventosa. Più che altro per il fatto che sono passata dal divertirmi allegramente con un progetto autoprodotto, usando Facebook e Tapastic, a doverlo immaginare a breve stampato e distribuito, nel mio caso addirittura in edicola! Quindi la cosa si sta facendo piuttosto seria: è tutto molto bello ma terrificante allo stesso tempo, perché poi verrà valutato come tanti altri fumetti di autori che a differenza mia, lo sono da molto più tempo di me!Entusiasta e affamato di cose nuove. E in Italia per fortuna ce ne sono davvero tante! Secondo me nella nostra nazione si sta verificando un piccolo "salto quantico" per quanto riguarda il mondo dell'editoria di fumetto. Noto con piacere che molte case editrici si stanno mettendo in gioco con svariati temi e stili. Ovviamente ci vorrà ancora del tempo per poter percepire il grosso cambiamento che si sta palesando, ma sono molto fiduciosa per il futuro.Travolgente. Perché tutto quello che provano i lettori sono per prima io a sperimentarlo sulla mia pelle.In realtà molte delle persone che si sono avvicinate a Nine Stones mi hanno confidato di essere piuttosto stanche del solito Yaoi, che tratta troppe volte tematiche poco coinvolgenti, dove, come nei film porno, viene data eccessiva importanza solo al sesso. Io non mi limito ovviamente, in Nine Stones ci sono anche scene di sesso esplicito e non sono nemmeno molto "romantiche", ma la storia è soprattutto altro, in primis parla di vendetta.Oddio, non saprei. Io mi limito solo a creare una giostra dove far salire i lettori, farli sognare, pilotarli in sensazioni travolgenti e destabilizzanti. Perché la narrazione è soprattutto questo, è vivere un'esperienza virtuale con gli occhi del protagonista. Non sono davvero capace di dirvi di votarlo, posso solo invitarvi a sedervi su questa sorta di ottovolante dell'angoscia... e se a giro finito vi è rimasto qualcosa di forte, sono davvero contenta solo così. Tenendo conto che ci saranno in gara sicuramente racconti migliori del mio, a me basta che sperimentate anche Nine Stones!Il colore è musica, emozione, con le tonalità e i contrasti si decide che sapore avrà quella scena. La scelta dei colori è stata fatta per rendere il racconto ancora più emozionante, perché il mio obbiettivo rimane quello di far provare molte cose a chi legge.Migliorare, ogni giorno, prendere batoste e rialzarmi più forte di prima. Capire sempre dove sbaglio, imparare ancora altro e cercare sempre di superare i miei limiti un gradino alla volta.Grazie a voi per avermi ospitato su queste pagine e un bacione enorme a tutti quelli che, nonostante l'angoscia che provano leggendo il mio fumetto, continuano a rimanere sulla giostra! Nine Stones (Facebook) Nine Stones (Tapastic)Per maggiori informazioni sull’award contattareGrafiche dell'award a cura di Megane郭